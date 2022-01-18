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Вышел трейлер триллера "Бег улиток" с Толкалиной и Урсуляк

Новости
    18.01.2022, 12:57
Текст:   Олег Усков
Фото: Онлайн-кинотеатр KION Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Фото: Онлайн-кинотеатр KION

Вслед за невыразимо прекрасной черной комедией "Почка", первый сезон которой только что финишировал, KION продолжает разрабатывать сложные и спорные медицинские темы в многосерийном формате. Как то: на YouTube канале площадки опубликован трейлер (18+) шоу "Бег улиток". В главных ролях - Любовь Толкалина и Дарья Урсуляк.

Сериал заявлен как "психоделический триллер о победе над страхами". Премьера - уже 19 января в онлайн-кинотеатре KION. В этот день зритель получит сразу два эпизода программы.

В центре "Бега улиток" истории двух женщин по имени Марина: социального работника в кризисном центре и журналистки, занимающейся расследованиями. Урсуляк сыграла обеих.

Акцентировано, что повествование "Бега" построено нелинейно и "отсылает к авторской манере Дэвида Линча": авторы с первых минут погружают зрителей в мистическую атмосферу, размывая время действия, пояснил предоставленный "Кинократии" пресс-релиз проекта.

Фото: kinopoisk.ru
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Марина-1 работает с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. От эмоционального и физического перенапряжения у нее случается инсульт, начинаются всё нарастающие провалы в памяти. "Марина хочет спасти свою пациентку Леру, которая оказалась в кризисном центре после предполагаемого насилия, но теряется во времени и пространстве", - передает синопсис. В то время как муж-ученый женщины пытается найти средство от болезни Альцгеймера и вылечить жену, экспериментируя с ядом улиток.

Историей девочки, жертвы насилия, занимается и журналистка, Марина-2, - "активная, дерзкая и пробивная героиня одержима идеей найти и наказать преступников".

Режиссер - Стас Иванов (сериал "Немцы"). Продюсеры - Александр Цекало, Иван Самохвалов и Игорь Мишин.

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