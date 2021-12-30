"Вампиры средней полосы"

Если верить Михаилу Елизарову, в Смоленске всё замечательно. Но, по версии триумфально прошедшего в телеэфире, есть один нюанс. В городе окопались вампиры, причём давно и всерьёз. Настолько всерьёз, что в местной администрации пришлось создать секретный орден "хранителей", следящих за тем, чтобы упыри соблюдали цивилизованные правила общежития с простыми смертными. Те и соблюдают - кровь пьют, конечно, но аккуратно, так, чтобы никого не убить.

Но вот однажды в области обнаруживают обескровленные трупы, и подозрение падает на свежеобращённого глуповатого юношу (Глеб Калюжный). Между людьми и вампирами растёт недоверие и назревает конфликт, чреватый многочисленными трагедиями.

"Вампиры" начинаются как нажористая чёрная комедия и в этом амплуа держатся с честью (в чём, конечно, особая заслуга Юрия Стоянова, играющего главного вампира, а по совместительству - вечно ворчащего "бумера"). Но затем делают резкий крен в сторону настоящей триллер-драмы, и здесь становятся ещё лучше, не растрачивая при этом комедийных элементов.

Сериал продлён на второй сезон ещё до завершения первого, а вчера вышел уютный праздничный эпизод.

"Пищеблок"

Ещё одна вампирская премьера уходящего года (тема нынче необычайно популярна - уже в начале января нас ждёт "Сергий против нечисти") - экранизация одноимённого романа Алексея Иванова.

В пионерском лагере в восьмидесятом году прошлого века обнаруживаются - правильно, вампиры. Только у Иванова они совсем другие. Тоже, само собой, пьют кровь, но при этом в дневное время ведут себя как образцовые советские дети. Настолько образцовые, что аж тошно. Такая нехитрая, но вполне рабочая метафора лицемерного конформизма в тоталитарном обществе.

"Пищеблок" - далеко не лучший роман Иванова, скорее - хулиганский эксперимент, щедро сдобренный ностальгическими интертекстными цитатами из детских страшилок прошлого века. Но основа для сериала из него вышла отличная - неслучайно за экранизацию принялись почти сразу же после выхода книги. Вдобавок это определённо лучшая работа режиссёра Святослава Подгаевского, которому ранее явно не хватало внятной сюжетной основы и убедительного сеттинга.

Отдельно стоит похвалить игру юных актёров Петра Натарова и Фёдора Федосеева, которых мы в этом году видели и в других достойных проектах.

"Немцы"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один сериал по мотивам романа, которому, правда, меньше всего подходит определение "экранизация".

В объёмной книге Александра Терехова главный герой Эбергард работает главой пресс-центра префектуры "Восточно-Южного" административного округа как бы вымышленного города, в котором, однако, легко узнается относительно недавняя Москва. У Эбергарда прошёл тяжёлый развод, теперь есть новая, молодая, но уже нелюбимая жена, а ещё куча проблем на работе, где появился новый начальник, сразу же на него за что-то взъевшийся. А самое главное - до помешательства любимая дочь, общения с которой его лишает бывшая супруга-мегера.

В общем, такой своеобразный "производственный роман", изобилующий примерами запредельного чиновничьего цинизма и всевозможных грабительских "схем". Нещадно разбавленный многостраничными сентиментальными страданиями героя по отобранной (оставленной на самом-то деле) дочери, которым сочувствовать не так-то просто. А к триллеру книжные "Немцы" робко подбираются ближе к концу - безо всякой, впрочем, кульминации.

В сериале Стаса Иванова от текста остались рожки да ножки. Если точнее - имена основных действующих лиц (они и дали обоим произведениям названия, очевидно, намекая на фундаментальную чужеродность) и должность главного героя. Да и ту он теперь занимает не сразу. Поначалу Эбергард - оппозиционный журналист-расследователь, которого "жизненные обстоятельства" приводят во вражеский лагерь. И вот только тогда он становится главой пресс-центра администрации небольшого городка на Урале - да, место действия тоже радикально изменено: провинция, депрессия, беспредел.

Вдобавок дочь Эбергарда тут взрослее и постоянно влезает в крупные неприятности, добавляя папе головной боли. "Немцы" Иванова, в отличие от романа Терехова, с порога оборачиваются социально-политическим триллером - жёстким, мрачным, динамичным и с развязкой под стать. И с харизматичным, хоть и тоже малоприятным главным героем в исполнении Евгения Коряковского, которому уже привычно удаются образы злых смехачей (см. "Выжившие").

"Настя, соберись!"

Фото: kinopoisk.ru

Настя (преступно красивая Любовь Аксенова) закончила архитектурный с красным дипломом, престижно устроилась дизайнером и имеет преуспевающего супруга с похвальной потенцией.

Но мужской пол, как нынче стало широко известно, способен на подлости. И вот уже Настю со скандалом выпирают с работы за неумение промолчать, муж изменяет с лучшей подругой и заражает "психосоматическим ЗППП", Настя теряет средства к существованию, а еще немного - и смысл жить утратит.

Как пел Летов, всё летит куда-то не в ту сторону. Но есть поплавок - в голове у Насти гнездятся пять субличностей, все они хотят разного, но умеют сотрудничать, принимая коллегиальные решения, хотя и не всегда верные. (Журнал Maxim про такое ничего не писал.) Это - четыре разных дамы плюс одна девочка. Такая, в общем, визуализация пресловутой женской логики - наглядное подтверждение, что многое там зачастую зависит от внезапных импульсов. Природу которых мужское население планеты, сколько бы ни старалось, никогда не сможет понять, и динамику которых никогда не сможет спрогнозировать.

Словом, наш ответ то ли пиксаровской "Головоломке", то ли "Сплиту" Шьямалана. Или просто - смешная и бойкая девчачья комедия от авторов "Физрука" и продюсера "Вечернего Урганта". Совсем не шедевр, но очень симпатичный, лёгкий, яркий ситком с умеренным зарядом специфического "русского феминизма" и целым набором действительно забавных гэгов (иногда возрастной категории 18+). Мужикам настоятельно рекомендуется в плане шпаргалки. Персональным фанатам Любови Аксёновой - тем более смотреть обязательно: она, бесспорно, молодец. Остальные могут по крайней мере улыбнуться, а то и местами от души посмеяться - например, над Юрием Чурсиным в неожиданной роли дрэг-квин. Извините.

"Контейнер"

Фото: kinopoisk.ru

Саша (загробно отстраненная Акиньшина) родила еще подростком, папу младенца, посадили - и тот окончательно ушел по кривой дорожке рецидивиста. Саша не говорит дочери, что она ее мать, представляясь старшей сестрой, тогда как мамой назначается бабушка (Юлия Ауг). Саша "работает" суррогатной матерью, или, как ее мимоходом обозначает одна из персонажей - "контейнером", элементом обслуги. Саша мечтает накопить побольше и уехать уже с дочерью от всего этого в Испанию - платят за вынашивание чужих эмбрионов неплохо. Но на очередном этапе всё идет совсем не по плану, и Саша оказывается на сохранении в особняке заказчиков - влиятельного чиновника высшего звена (Филипп Янковский) и его молодой жены, стервы и манипуляторши.

Ярко выраженная чернуха. Не лишенная перегибов, но качественная и цепкая. Надрывная и сумрачная драма с доминирующими тусклыми тонами. В том числе и про то, что богатые тоже плачут. Зачастую - кровавыми слезами. Ну, знаете, мол, не мы такие - жизнь такая. Легко принять близко к сердцу.