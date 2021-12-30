"Хрустальный"

Фото: kinopoisk.ru

Детективный триллер - тоже нередкий гость на российских малых экранах. Правда, авторов часто сильно заносит во время соблазнительных игр в нуар - как в случаях с "Водоворотом", "Косой" или "Пропавшей", своей искусственно концентрированной мрачностью и содержательной несуразностью напоминающих скорее карикатуру. Но вот "Хрустальный" в этом упрекнуть нельзя - здесь стилистический и смысловой баланс выдержан на "отлично".

Это вдвойне приятно, учитывая, как авторы сериала удачно ухватили эстетику "южной готики" и перенесли её на российские реалии, воспользовавшись, казалось бы, вполне стандартным арсеналом: выдающийся следователь (Антон Васильев) с тяжким бэкграундом и проблемами с допингом возвращается из столицы в нелюбимый город детства, где появился маньяк, убивающий мальчиков.

Единственное, что в "Хрустальнном" изрядно разочаровывает, - это личность маньяка, раскусить которого проще простого едва ли не с первой с ним сцены.

"Контакт"

Фото: kinopoisk.ru

Режиссёрский дебют Евгения Стычкина (в следующем году ждём его "Нулевого пациента") прошёл весьма успешно. Его "Контакт", почти целиком посвящённый пресловутой теме "отцов и детей" в наше искажённое современными технологиями время, рассказывает, собственно, о контакте - и дело тут не только в названии популярной соцсети. Зачастую "Контакт" говорит о трагическом отсутствии такового. Не только между представителями разных поколений, но и между сверстниками.

Бывший опер, а ныне - следователь по делам несовершеннолетних (Павел Майков) никак не может наладить отношения с дочерью-подростком, а она чудит даже больше, чем положено её возрасту. Да ещё и в "друзья" не добавляет. Воспользовавшись служебным положением, он заставляет провинившегося знакомого пацана вести с ней переписку и таким образом пытается понять запутанный внутренний мир своего ребёнка. Сомнительная идея, разумеется, становится бомбой замедленного действия.

"Авария" - дочь мента" XXI века. А благодаря месту работы протагониста в "Контакте" есть широкое пространство для изучения бурной жизни подростков в наши дни, которым Стычкин и сценаристы активно пользуются.

"Вне себя"

Фото: kinopoisk.ru

Не забывал Стычкин и о своём актёрском призвании. Он сыграл главную роль в по-хорошему безумном триллере "Вне себя" - талантливого финансиста с обширным провалом в памяти: он не помнит пару ближайших лет. Вдобавок его жена (Елена Лядова) недавно была обнаружена мёртвой в постели с вроде бы незнакомым ему усатым детективом (Евгений Цыганов).

А хуже всего (хотя, казалось бы, куда ещё) то, что он видит мёртвых людей. Не так, как мальчик из "Шестого чувства" или персонаж Гоши Куценко в "Инсомнии": его преследуют те, в чьей смерти он винит себя. В частности, жена и тот самый детектив.

Пытаясь выяснить, что же всё-таки с ним случилось и как избавиться от наваждения, он со своими фантомами свыкается и заводит своего рода дружбу. Но прошлое оказывается настолько пёстрым, что расследование приводит к стремительному их увеличению - в конце концов они с трудом умещаются в пустой минивэн.

Местами уморительно смешная, местами душераздирающая (особенно под конец) криминальная драма, мастерски использующая в качестве инструмента глубокое умопомрачение.

Happy End

Фото: youtube.com/ more tv

Смелый сериал, детально погружающий зрителя в такое причудливое и всё ещё экзотическое для большинства явление, как вебкам-индустрия. Авторы проходят по тонкой линии между сомнительным адвокатированием и фарисейским морализаторством, не избегая острых углов и стремясь к похвальному реализму. Получилось одновременно и увлекательно, и познавательно, и забавно, и печально. И никакого вам, разумеется, хэппи-энда.

Рецензия

"Секреты семейной жизни"

Фото: kinopoisk.ru

Кровавая комедия про маньяков - эдакий отечественный молодёжный ответ "Декстеру". А заодно - семейный ситком. Пара на грани развода (Пётр Скворцов из "Ученика" и Алёна Михайлова из "Чик") внезапно находят способ сохранить свой брак. Способ очень и очень специфический. Далее начинается откровенная брутальная вакханалия, которой вредит разве что чрезмерное стремление выглядеть как можно более модно и ярко. Но это простительно. Любителям чёрного юмора - в самый раз, остальные смело проходят мимо.

Рецензия