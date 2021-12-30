Итоги 2021 года: лучшие новые сезоны сериалов по версии "Кинократии"

"Декстер: Новая кровь"

Фото: kinopoisk.ru

Действие "Новой крови" честно держит временной интервал и происходит через десять лет после восьмого сезона. Теперь Декстера зовут Джим, он обустроился в небольшом городке по уши в сугробах, завел удобный роман с эффектной глазастой индианкой - местной шерифом - и пытается не отсвечивать… но прошлое, сами понимаете, его находит - и находит по полной.

Здесь есть и свежий маньяк, и финты, и фирменные приемчики, и "приветы", и Дебра в исполнении Дженнифер Карпентер (теперь она регулярно живет у Декстера в голове), и Литгоу - флэшбэком, и эпизодический, но важный Батиста. И, главное, нашедший Моргана сын-подросток. Которому, как оказалось, "темный попутчик" отца передался по наследству.

Не то чтобы сенсационное, но в целом очень нестыдное и тепло принятое возращение топ-шоу нулевых. Что особо выгодно оттенено на фоне несносной и позорной вакханалии, которую каналы устроили вокруг разного рода ребутов и спин-оффов покойных хитов прошлых лет.

При этом стоит акцентировать: девятый сезон "Декстера" - это именно прямое продолжение восьмого, финишировавшего осенью 2013-го и вызвавшего неодобрительного бубнежа не меньше, чем окончание "Игры престолов".

Впрочем, увершие сезона - 9 января, впереди два эпизода, и еще не поздно успеть всё смазать.

"Новая кровь" изначально заявлялся как мини-сериал. И о продлении объявлений не было. С другой стороны, учитывая синопсис финальной серии и отличные рейтинги, исключать такую вероятность как минимум безответственно.

"Наследники", третий сезон

Фото: kinopoisk.ru

Главный на сегодняшний день сериал HBO уверенно держит марку. Даже больше - отдельными деталями превосходит сам себя образца первых двух частей. Знаменитые диалоги Джесси Армстронга со товарищи теперь звучат ещё острее и живее; перескоки от ядовитой сатирической комедии к шекспировской трагедии (и наоборот) стали драматичнее; актёры сыгрались до совсем уже невероятного перфекционизма; сюжет достиг предельного накала. "Наследников", разумеется, продлили на четвёртый сезон, а можно было и сразу на пятый, шестой, седьмой, т.д., ведь едва ли кто-то в обозримом будущем предложит нам адекватную замену этой корпоративной версии "Игры престолов".

Впрочем, есть небезосновательное мнение, что правильнее сравнивать Succession с великими "Сопрано": в обоих случаях социальную группу, которая превращена массовым сознанием в гротескный вычурный миф, издевательски просвечивают рентгеном общечеловеческой психологии (чтобы не сказать - психиатрии). В таком виде - с выставленными напоказ комплексами, обсессиями, травмами, неврозами - семейный клан американских миллиардеров-республиканцев столь же смешон, нелеп и одновременно достоин сочувствия, сколь семейный клан италоамериканской мафии. Скорее бы продолжение.

Рецензия

"Дом с прислугой", второй сезон

Фото: kinopoisk.ru

Начиная в 2019-м "Дом с прислугой", Шьямалан, по его словам, не особо верил, что проект удастся полностью реализовать и довести до ума… но "выхлоп" стрясся сразу и насыщенно. В январе этого года вышел второй, 21 января 2022-го ждем третий, и программа уже продлена на четвертый. Который станет финалом истории. По крайней мере, в теории.

В Servant Шьямалан, практически утративший былую хватку в полных метрах (что в очередной раз прискорбно подтвердило его "Время"), цепко работает на своем излюбленном поле недосказанностей, медленного сгущения и выпляса шок-коленца на ходу.

По центру - преуспевающая молодая семья из Филадельфии (Лорен Эмброуз в роли Дороти решительно грандиозна), потерявшая своего младенца и в качестве терапии получившая реалистичную куклу. Которая вдруг оживает с приходом в дом 18-летней смурной нянечки Лиэнн… и начинается сюрреалистическая хтонь.

Второй сезон якобы дал зрителю пару ответов, при этом новых вопросов наплодив сторицей - сетевые аналитики бьются с ними, не жалея сил и фантазии, разбирая шоу покадрово и рожая теории одна заковыристей другой - чрезвычайно вдохновляющий ажиотаж.

"Тед Лассо", второй сезон

Фото: kinopoisk.ru

Условно спортивная драмеди с заведомо абсурдной завязкой - тренер любительского клуба по американскому футболу внезапно возглавляет клуб из Английской футбольной Премьер-лиги - в прошлом году довольно неожиданно стала сенсацией, моментально обретя статус хита и получив едва ли не всеобщее одобрение.

Впрочем, удивительного тут ничего нет: это действительно на редкость человечная и трогательная история, где поровну находится места и смешному, и грустному. Футбольные болельщики могут справедливо упрекнуть "Теда Лассо" в некотором несоответствии некоторых деталей спортивным реалиям, но эти условности легко прощаются, потому что сериал, конечно, вовсе не про футбол. И даже не про забавные недоразумения, вечно сопровождающие тесные контакты жителей Британских островов и США. Хотя и того, и другого здесь в достатке.

Особняком стоит замечательная серия про одного из самых харизматичных персонажей - тренера Бирда, одновременно заметно углубляющая драматичность происходящего и немало расширяющая художественный арсенал. Что очень радует в ожидании третьего сезона, который, конечно, состоится.

Рецензия

"Чем мы заняты в тени", третий сезон

Фото: kinopoisk.ru

Пародийная хоррор-комедия Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, очередной сегмент обширной их франшизы про неуклюжую и беззлобную нечисть, в сентябре зашел на третий сезон. И за десять новых эпизодов убедил, что создателям ещё есть что показать: это опять очень нелепо, глупо и смешно - в чем стоит признаваться с некоторой стыдливостью, наверное.

Странная квазишведская семья древних упырей и примкнувший к ним бухгалтерского вида энергетический вампир Колин Робинстон продолжили отменно идиотничать. И то, что они в финале второго сезона мощно пошли на повышение в вурдалачьем комьюнити, умственных способностей товарищам никак не прибавило. Но Новак, Нади и Ласло какими-то бесчеловечными путями вновь умудрились выбраться из всех передряг и переползти в четвертый сезон - мы увидим его в наступающем году. Ну, "зло бессмертно" и всё такое.

"Штисель", третий сезон

Фото: kinopoisk.ru

Одна из лучших трагикомедий современности, которую вы обязаны посмотреть, если вдруг ещё почему-то не. Третий сезон "Штиселя", к сожалению, получился сокращённым - всего лишь девять эпизодов вместо привычных двенадцати, но уникальность проекта, само собой, никуда не делась. Мы всё так же внимательно следим за иерусалимской общиной ультраортодоксальных иудеев, узнавая о них много всякого интересного (шоураннер Йехонатан Индурски, напомним, сам выходец из среды харедим), а в процессе получаем немало поводов то похохотать над высмеиванием стереотипов, то прослезиться.

Второе теперь значительно чаще: драматичных событий, сокрушительных потерь, личностных кризисов в судьбах героев явно прибавилось. Хотя и раньше-то садиться за израильский хит Netflix, не имея под рукой носового платка, мог себе позволить только чёрствый бесчувственный сухарь. С другой стороны, только ему же - сухарю этому - не будет смешно, когда богобоязненное семейство Штиселей со всего маху вляпается в какую-нибудь фарсовую ситуацию. Или когда достопочтенный ребе Шулем вдруг выдаст очередную неповторимую хохму.

Рецензия

"Полезные советы от Джона Уилсона", второй сезон

Фото: youtube.com/ Amediateka

Ещё один большущий хит HBO - документальный двухсезонник, который в первые минуты может показаться каким-то бредом, но потом за уши не оттащишь. Сам себе режиссёр Джон Уилсон бродит по Нью-Йорку (чаще всего, но не обязательно), снимает всё подряд и без умолку болтает на произвольные темы. Ключевой секрет успеха - ироничная интонация в сочетании картинки и закадровых монологов. Вот, к примеру, сравнивая ароматические качества хороших вин, Джон вдруг выводит на экран мусорный бак. А вот пластиковый стакан, уносимый в канализацию потоком грязной воды, иллюстрирует рассказ об этикете прощания.

Смысл скетчей бывает неочевидно познавательным (эпизоды про важную роль строительных лесов в кинематографе и про то, как занести домой клопов), абсурдно комедийным (автор сначала беседует с философом о будущем человечества, затем - с чудаковатым посетителем реслинг-шоу о будущем бойца по кличке Человечество) или драматическим (смол-ток с неудачливым рэпером внезапно подытоживает грустная исповедь). Таким образом Уилсон создаёт увлекательные мини-сюжеты прямо на ходу, вдохновляясь реальной жизнью современного мегаполиса и странными людьми, его населяющими. Редкое умение. Чудесный сериал.