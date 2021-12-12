Киноитоги недели: триумф Спилберга, возвращение "Секса", трейлер от Ричи

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, - наша еженедельная рубрика, где мы собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекидываем мостик к неделе следующей.

Премьера недели: "Вестсайдская история"

Триумфальный дебют Стивена Спилберга в жанре мюзикла. В тандеме с давним соратником, оператором Янушем Каминси усовершенствовали легендарную бродвейскую постановку, сумев, как считают многие, даже переплюнуть оскароносную экранизацию 1961 года. Хрестоматийная история о Ромео и Джульетте, сдобренная этническими и классовыми конфликтами, с динамичной драматургией и всеми современными техническими примочками победоносно прошествовала по Европе и Америке, но была со скандалом изгнана из кинозалов ряда арабских государств (о чём ниже).

Скандал недели: запрет "Вестсайдской истории" в арабских странах

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман отказались выдавать прокатное удостоверение фильму, где присутствует герой-трансгендер. Роль персонажа по имени Анибодис исполнила небинарная актриса Эзра Минас. Ранее те же страны (за исключением ОАЭ) запретили к показу "Вечных" из-за героя-гомосексуалиста.

В некоторых государствах прокатчики пытались найти компромисс с создателями картин, но в Disney заняли твердую позицию, наотрез отказавшись от редактирования. Похвальная принципиальность, которой, впрочем, студия может легко поступиться, когда дело касается по-настоящему прибыльного рынка. Такого, как китайский. Например, с коррективами в третьей части "Железного человека" в "мышином доме" согласились без лишних споров.

Сериал недели: "И просто так"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжение сверхпопулярного "Секса в большом городе". Постаревшие Кэрри, Миранда и Шарлотта пытаются встроиться в новый мир политкорректности и современных технологий, где женщины уже не считаются самой уязвимой группой, а высказывания на интересующие их темы не вызывает интереса у публики. Первые серии разочаровали как поклонников оригинального сериала, так и новую аудиторию. Одним грустно вспоминать "мир, который мы потеряли", другим скучно наблюдать за неуклюжими стариковскими попытками не отставать от времени.

Трейлер недели: "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Первый трейлер нового шпионского фильма Гая Ричи о разведчике, спасающем вместе со звездным актером и роковой красоткой мир от химического оружия. Джейсон Стейтем играет Джейсона Стейтема, Джош Хартнетт радуется, что большая студия и режиссер уже второй раз за год вспомнили о его существовании, Хью Грант обаятельно дурачится, машины красиво взрываются, сальные шутки шутятся, монтаж динамичен. Гай Ричи in a nutshell, как говорится.

Рейтинг недели: Самые популярные фильмы и сериалы от IMDb

Массовую раздачу слонов по итогам года возглавляет главный в Сети киноресурс IMDb. На этой неделе огласили список самых популярных фильмов и сериалов. Среди полнометражных картин первую строчку заняла "Дюна" Дени Вильнева. Второе место у нового "Отряда самоубийц", неважно стартовавшие в прокате "Вечные" в этом рейтинге забрались на третью ступень пьедестала. Дополняют список из сплошь дорогостоящих массовых проектов "Мортал Комбат", "Лига справедливости" Зака Снайдера, "Годзилла против Конга", "Черная вдова", "Армия мертвецов", "Круэлла" и "Шан-Чи и легенда десяти колец". Глядя на рейтинг, можно заранее наметить главных претендентов на "Оскар". Разумеется, в побочных номинациях. Главные статуэтки пока вручают более избирательно.

На вершине сериального Олимпа тоже восседают супергерои. Первое место у "Ванды/Вижна". Между "Локи" и "Соколом и Зимним солдатом" затесалась "Игра в кальмара". Остальная десятка выглядит следующим образом: "Бриджертоны", "Ходячие мертвецы", "Мейр из Исттауна", "Тень и кость", "Кобра Кай" и "Люцифер".

Успех недели: "Разжимая кулаки" - в лонг-листе "Оскара"

Драма ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, лауреат каннского "Особого взгляда" и премии Европейской киноакадемии, поборется за престижную оскаровскую номинацию (кстати, лента уже доступна в Сети). Немаловажно для нас и то, что в лонг-лист попала выдвинутая от Финляндии картина "Купе номер шесть" с Юрой Борисовым в главной роли, снятая в копродукции с РФ.

Пузырь недели: Netflix закрыл "Ковбоя Бибопа"

Фото: kinopoisk.ru

Один из самых громких сериальных провалов этого года. Сервис возлагал огромные надежды на экранизацию культового японского аниме про харизматичного космического ковбоя. Но, преуспев в формализме, создатели потерпели фиаско в попытке передать оригинальный дух и заинтересовать зрителя хоть чем-то, помимо бестолковой стрельбы и драк. В итоге, столкнувшись с запредельным хейтом со стороны фанатов и недоумением критиков, создатели были вынуждены свернуть проект, ограничившись одним-единственным сезоном.

Конфликт недели: Киносети против "Ёлок"

Фото: kinopoisk.ru

Глобальный конфликт между большим и малым экранами, отголоски которого звучали в разборках Скарлетт Йоханссон и Disney, добрался до России. Крупнейшие киносети отказались от показа "Елок 8" Тимура Бекмамбетова, решившего выпустить фильм на одной из онлайн-платформ спустя всего две недели после запланированной премьеры в кинотеатрах. Старый и новый бизнес делят аудиторию и, учитывая в чью пользу сделал выбор известный коммерческим чутьем Бекмамбетов, в этой борьбе обозначился фаворит. Где-то заплакал один сэр Ридли Скотт.

Есть, впрочем, мнение, что дело вовсе не в коротком прокатном окне, а в крайне неудачном для "Ёлок" соседстве с двумя голливудскими суперпремьерами.

Анонс недели: "Матрица: Воскрешение" и "Человек-паук: Нет пути домой"

Продолжение культовой франшизы "Матрица", которого фанаты ждали 18 лет. За прошедшее после третьей части время режиссер успела сменить пол, исполнитель одной из главных ролей превратился в киномаргинала и покинул проект, и только Киану Ривз, кажется, остался тем же, лишь поэкспериментировав с прической. Оставшись без постоянного соавтора в лице брата/сестры, Лана Вачовски в одиночку попытается показать выход из матрицы тем, кто уже смирился с мыслью, что любой эвакуационный путь ведёт в матрицу соседнюю.

Еще одна громкая премьера этой недели, которая в российском прокате будет представлена на день раньше "Матрицы" - заключительная часть новой трилогии о дружелюбном соседе с Томом Холландом, Зендеей и Бенедиктом Камбербэтчем. Роль наставника паучка перекочевала от Тони Старка к Доктору Стрэнджу, вместе с которым они будут спасать расколовшуюся Мультивселенную. Из параллельных измерений за сатисфакцией пожаловали поверженные в прошлом враги, среди которых Зеленый Гоблин и Доктор Осьминог. Судя по ажиотажу, который вызывал каждый трейлер, моментально расходясь на мемы, и рейтингу ожиданий, картина обещает стать как минимум главным супергеройским хитом 2021-го.

Утраты недели: Марк Рудинштейн и Лина Вертмюллер

Марк Рудинштейн, известный продюсер и актёр, создатель фестиваля "Кинотавр", скончался на 76-м году жизни после перенесённого инсульта. Ещё одна большая утрата для мира кино случилась в Риме, где умерла Лина Вертмюллер - первая в истории женщина-режиссёр, номинированная на "Оскар". Ей было 93 года.