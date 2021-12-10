Netflix закрыл сериал "Ковбой Бибоп" после первого сезона

Игровая многосерийная адаптация Netflix культового аниме "Ковбой Бибоп", промо-ролики которого выглядели крайне обнадеживающе, зачахла на старте.

Как сообщает THR, первый сезон, релиз которого состоялся 19 ноября, был встречен с глубочайшим негативом и критиками, и зрителями, и платформа поспешно свернула гармонь.

Отмечено, что шоу неплохо стартовало, с порога зайдя в топ-10 - с 74 миллионами часов просмотров, но уже на вторую неделю обрушившись сразу на 59%.

Оригинальный "Бибоп", решенный в формате космического вестерна, выходил в 1998-1999 годах. Далее был полнометражный фильм и манга.

О том, что на основе "Бибопа" разрабатывается игровой сериал, стало известно еще летом 2017-го.

Спайка Шпигеля сыграл Джон Чо (Хикари из новых "Стартреков"), его напарника Джета Блэка - Мустафа Шакир ("Американские боги"), Фэй Валентайн - Даниэлла Пинеда ("Родина"). Занимались проектом Андре Немец (новые полнометражные "Черепашки-ниндзя"), Джефф Пинкер (сериал "Остаться в живых") и Кристофер Йотс ("Мандалорец").