IMDb опубликовал топ-10 фильмов 2021 года

Сервис IMDb поделился своей десяткой фильмов уходящего года, наиболее популярных у пользователей.

В нее вошли:

1. "Дюна" (Dune), заработавшая в мировой прокате 300 миллионов долларов.

2. "Отряд самоубийц: миссия навылет" (The Suicide Squad).

3. "Вечные" (Eternals).

4. "Мортал Комбат" (Mortal Kombat).

5. "Лига справедливости Зака Снайдера" (Justice League).

6. "Годзилла против Конга" (Godzilla vs. Kong).

7. "Черная вдова" (Black Widow).

8. "Армия мертвецов" (Army of the Dead).

9. "Круэлла" (Cruella).

10."Шан-Чи и легенда десяти колец" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).