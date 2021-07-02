Вышел первый трейлер фильма "Мортал Комбат: Битва королевств"

На YouTube представлен первый официальный трейлер полнометражного анимационного фильма "Мортал Комбат. Битва королевств" (Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms).

Поставил картину Итан Сполдинг, сделавший предыдущий фильм в рамках франшизы - прошлогоднюю "Месть Скорпиона" (Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge), плюс несколько мультфильмов про Бэтмена и Скуби-Ду.

Действие развернется через некоторое время после финала "Скорпиона". Основной каст проекта на озвучку вернулся. В частности, в оригинале услышим Дженнифер "сестру Декстера" Карпентер, Джоэла МакХэйла ("Сообщество"), Грэй Гриффин, Дебру Уилсон и так далее.

Как видим, аудиторию по-прежнему поджидает брутальное и кровожадное действо - все всем серийно наносят тяжкие увечья, грохочет гром, сверкают молнии, клацанья и бряцанья, бойцы ужасающими голосами орут, многие при этом говорят басом - просто праздник шишковидной железы.

На кону там у них, как обычно, судьба мира, за которую в очередной раз необходимо как можно более яростно сразиться.

Цифровой релиз - 31 августа.