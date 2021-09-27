Майкл С. Холл рассказал о Декстере перед стартом продолжения

Канал Showtime на YouTube опубликовал видео, в котором Майкл С. Холл отвечает на вопросы о своём персонаже Декстере Моргане. Актер вернулся к этой роли спустя 8 лет.

Канал продвигает убийцу-санитара леса в присущей ему кроваво-красной стилистике, а за полторы минуты видео Майкл успевает несколько раз перевоплотиться в знакомый зрителям образ маньяка.

"Это прекрасная возможность - вернуться к персонажу спустя почти десятилетние. Это как обернуться к человеку, которого ты думал, что уже изучил, отодвинул, а он живет там где-то со своими мечтами. И вот включается камера", - говорит Майкл С. Холл. Он рассуждает, что вопрос "Какая часть Декстера есть в Майкле?" можно переформулировать в "Какая часть Майкла есть в Декстере?"

"Я провел столько времени, притворяясь им. Я не сумасшедший, я не он. Или, не знаю, может, он притворяется мной?" - говорит, прищуриваясь, актер.

Мы видим нарезку свежих кадров, в которых Декстер прогуливается по улице, приветливо машет знакомым и пьет с кем-то пиво, а также подборку изображений с различными колюще-режущими предметами и ожесточенным лицом.

Новый сезон "Декстер: Новая кровь" выйдет уже 7 ноября. Сценарист Клайд Филлипс ранее заявил, что финал нового сезона "просто взорвёт интернет".

Трейлер "Декстер" - здесь.