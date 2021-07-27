Сценарист Клайд Филлипс: Новый "Декстер" взорвет интернет

Возрождённый и только что обзаведшийся трейлером культовый сериал "Декстер" выйдет 7 ноября, а пока авторы подогревают интерес зрителей всевозможными способами.

Сценарист и шоураннер оригинального шоу Клайд Филлипс, который занимается и новым сезоном, пообещал фанатам что-то совершенно потрясающее.

Он описал концовку нового "Декстера" следующими словами: "ошеломительная, шокирующая, неожиданная".

"И - тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить - я бы даже сказал, что финал этого нового сезона просто взорвёт интернет", - приводит слова сценариста ScreenRant.

Отметим, что дальнейшего продолжения хита Showtime не планируется.

Ранее было анонсировано возвращение во флэшбэках погибших персонажей оригинального сериала - сестры главного героя Дебры и маньяка Троицы.