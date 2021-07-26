Новости

Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки 15:30
Вышел трейлер 13-го сезона "Доктора Кто" 15:20
Федор Добронравов ответил на слухи вокруг его ухода из Театра Сатиры 15:09
Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро 14:58
"Позор, безобразие": Виктор Сухоруков рассказал, почему ушел из театра 14:45

У продолжения "Декстера" появились трейлер и официальная дата премьеры

Новости
    26.07.2021, 14:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

После нескольких лаконичных тизеров канал Showtime представил полноценный трейлер возрожденного "Декстера".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер комедии с Крус и Бандерасом "Официальный конкурс"

Ролик девятого сезона шоу помещен на YouTube и практически каждым кадром зримо вопиет, что настала пора вернуться "темному попутчику". 

Также обозначен подзаголовок продолжения - "Новая кровь". И официально подтверждена дата премьеры - 7 ноября.

Шоураннер - Клайд Филлипс, делавший первые четыре сезона оригинального "Декстера". Майкл С. Холл, который к своей роли, разумеется, тоже вернулся, - сопродюсер.

Плюс во флэшбэках ждем Деб Морган, сводную сестру обуздавшего себя маньяка, которую сыграет Дженнифер Карпентер, а также Троицу в исполнении Джона Литгоу. 

Оба этих персонажа, напомним, в оригинальном сериале уже мертвы.

Новости

Умер скандальный американский комик-раввин Джеки Мейсон 14:22
В детском мультике Disney впервые появится "небинарный" персонаж 25.07.2021
Украинский канал вернул "Сватам" русский язык после шквала критики 25.07.2021
Российский актер заявил, что сыграл в новых "Викингах" 25.07.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер сериала Ридли Скотта в мире "Бегущего по лезвию" 25.07.2021
Найдены актеры на роли Трауна и Эзры Бриджера в "Звездных войнах" 25.07.2021
Первый взгляд на морских монстров из "Аватара 2" - на новых артах 25.07.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Тизер: финальный сезон "Люцифера" выйдет 10 сентября 25.07.2021
Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов" 25.07.2021
Умерла актриса из "Мухтара" Зинаида Пасютина 25.07.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер комедии с Крус и Бандерасом "Официальный конкурс" 25.07.2021
"Майор Гром" стал обладателем зарубежной премии Golden Trailer Awards 24.07.2021
Вышел трейлер комедии с Джоном Синой "Друзья по отпуску" 23.07.2021