У продолжения "Декстера" появились трейлер и официальная дата премьеры

После нескольких лаконичных тизеров канал Showtime представил полноценный трейлер возрожденного "Декстера".

Ролик девятого сезона шоу помещен на YouTube и практически каждым кадром зримо вопиет, что настала пора вернуться "темному попутчику".

Также обозначен подзаголовок продолжения - "Новая кровь". И официально подтверждена дата премьеры - 7 ноября.

Шоураннер - Клайд Филлипс, делавший первые четыре сезона оригинального "Декстера". Майкл С. Холл, который к своей роли, разумеется, тоже вернулся, - сопродюсер.

Плюс во флэшбэках ждем Деб Морган, сводную сестру обуздавшего себя маньяка, которую сыграет Дженнифер Карпентер, а также Троицу в исполнении Джона Литгоу.

Оба этих персонажа, напомним, в оригинальном сериале уже мертвы.