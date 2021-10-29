Новости

Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
Слит отрывок из "Нет пути домой", где Человека-паука обливают краской 14:37
Появились сведения о "Шан-Чи 2" и перезапуске "Фантастической четверки" 13:41
"Я работаю с мстителем!": вышел новый трейлер "Соколиного глаза" 13:26
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 13:26

Вышел трейлер триллера со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым "Вне себя"

Новости
    29.10.2021, 13:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Вы не волнуйтесь, я стопроцентный псих": сервис PREMIER представил на своем YouTube-канале трейлер комедийного многосерийного триллера "Вне себя", похожего на всё сразу - от лент Гая Ричи до "Восприятия", шоу про нейробиолога-шизофреника.

Фото: KinoPoisk
"Я работаю с мстителем!": вышел новый трейлер "Соколиного глаза"

У гениального финансиста Дмитрия легкое психическое расстройство - он постоянно окружен "фантомами", среди которых его убитая жена и ее покончивший с собой любовник-следователь. Чтобы избавиться от них, герой начинает расследование смерти жены. И тут его ждут сюрпризы - он сам, его жизнь и люди вокруг начинают открываться совершенно с неожиданной стороны. Это синопсис.

Дмитрия сыграл замечательный Евгений Стычкин. Его мертвую жену Марину - Елена Лядова. Ее мертвого любовника - Евгений Цыганов. Плюс Аглая Тарасова, Дмитрий Колчин, Юрий Цурило, Иван Макаревич.

Режиссеры и сценаристы - Александр Дулерайн, Клим Козинский и Андрей Золотарев, люди, делавшие "Территорию", "Окаянные дни", "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!", "Мою прекрасную няню", дилогию "Лёд", "Притяжение" и массу других хитов.

Премьера - 18 ноября.

Новости

Видео: Антоха МС записал кавер на "Лилового негра" Вертинского 13:12
Культовая фраза Человека-паука может быть сказана в "Нет пути домой" 12:52
Умерла актриса Альбина Гусельникова 12:45
Ана де Армас рассматривается на главную роль в спин-оффе "Джона Уика" 11:38
⧣ Россия
Фото: КиноПоиск
Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры 10:45
Видео: Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев "играют в кальмара" 28.10.2021
Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем лечении 28.10.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix Russia
На Netflix вышел трейлер корейского сериала "Зов ада" 10:23
"Наследников" продлили на четвертый сезон 28.10.2021
Вышел русский трейлер сериала "Великая" 28.10.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел второй трейлер фильма "Дом Gucci" 09:57
Тизер: названа дата выхода нового эпизода South Park о коронавирусе 28.10.2021
Вышел трейлер продолжения "Детей железной дороги" 28.10.2021