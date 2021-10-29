Вышел трейлер триллера со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым "Вне себя"

"Вы не волнуйтесь, я стопроцентный псих": сервис PREMIER представил на своем YouTube-канале трейлер комедийного многосерийного триллера "Вне себя", похожего на всё сразу - от лент Гая Ричи до "Восприятия", шоу про нейробиолога-шизофреника.

У гениального финансиста Дмитрия легкое психическое расстройство - он постоянно окружен "фантомами", среди которых его убитая жена и ее покончивший с собой любовник-следователь. Чтобы избавиться от них, герой начинает расследование смерти жены. И тут его ждут сюрпризы - он сам, его жизнь и люди вокруг начинают открываться совершенно с неожиданной стороны. Это синопсис.

Дмитрия сыграл замечательный Евгений Стычкин. Его мертвую жену Марину - Елена Лядова. Ее мертвого любовника - Евгений Цыганов. Плюс Аглая Тарасова, Дмитрий Колчин, Юрий Цурило, Иван Макаревич.

Режиссеры и сценаристы - Александр Дулерайн, Клим Козинский и Андрей Золотарев, люди, делавшие "Территорию", "Окаянные дни", "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!", "Мою прекрасную няню", дилогию "Лёд", "Притяжение" и массу других хитов.

Премьера - 18 ноября.