Чего ждать от российского четырехсерийного триллера "Пропавшая"

Десять лет назад в богатой семье Гарбер случилось большое несчастье - пропал единственный ребёнок, девочка на пике пубертата (Лиза Янковская, представительница знаменитой кинодинастии). Но супругам (Владимир Мишуков и Мария Куликова) удалось преодолеть трагедию вместе и даже завести нового ребёнка - теперь у них маленький сын.

Вскоре выясняется, что у Гарберов всё вовсе не так гладко: мать страдает серьёзным психическим недугом и сидит на таблетках, а бизнес отца - модную художественную галерею - пытаются грубо отжать какие-то очень наглые и, судя по всему, чрезвычайно влиятельные люди.

Тут-то и происходит событие, окончательно сметающее карточный домик привычной жизни Гарберов. На первый взгляд - событие радостное: дочь внезапно возвращается. Только вот ничего не помнит о десяти годах своего отсутствия и вообще ведёт себя крайне странно. Более того - у отца есть немало оснований подозревать, что девушка - самозванка. И что она как-то связана с его загадочными недругами. Жена слышать об этом ничего не хочет, к тому же состояние её заметно ухудшается.

Таинственные события этим не исчерпываются: кто-то явно старается помешать несчастному родителю выяснить правду и давит на полицию, которой руководит давний приятель Гарбера (Александр Клюквин). Но въедливый, пусть и хамоватый следователь по фамилии Малевич (Максим Стоянов) соглашается помочь неофициально - разумеется, небезвозмездно.

Основная интрига, похоже, заключается вовсе не в том, действительно ли неожиданная гостья - та, за кого себя выдаёт: слишком многое указывает на противоположное (хотя есть аргументы и в пользу легенды). В любом случае вопросов первые две серии, которые нам уже удалось посмотреть, ставят немало. Потому что истинные цели пропавшей, несмотря на некоторые косвенные намёки, остаются неизвестными, а вокруг дома шарятся весьма причудливые личности, очевидно, связанные с загадочным и опасным культом. А тот, в свою очередь, имеет отношение и к пропажам (а их было несколько) девочек, и к деловым неприятностям Гарберов.

Место действия - Москва, пусть и выкрашенная фильтрами почти до неузнаваемости в холодные серые цвета. Никак создателей нового российского неонуара не отговоришь не перегибать палку в стремлении подражать скандинавским коллегам - ну что ты будешь делать! Впрочем, до выхолащивания декораций до абсолютного симулякра, как в той же "Косе", всё же не доходит.

Ну и завязкой истории опытный режиссёр Вадим Перельман ("Дом из песка и тумана", "Мгновения жизни", "Уроки фарси", "Измены") и сценарист Павел Тетерский ("Троцкий", "Хороший человек") как минимум успевают заинтриговать. Правда, пора бы уже переходить к кульминации - осталось-то не так много, всего половина.