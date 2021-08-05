Вышел трейлер российского четырехсерийного триллера "Пропавшая"

В Сети вышел трейлер российского четырёхсерийного драматического триллера "Пропавшая".

По сюжету в семью внезапно возвращается таинственно исчезнувшая десять лет назад дочь, которая совершенно ничего не помнит о том, где была всё это время. Её появление не приносит родителям счастье - наоборот, будит призраков прошлого.

Режиссёр - трижды номинант "Оскара" Вадим Перельман ("Дом из песка и тумана", "Уроки фарси", сериал "Измены"). Оператор - лауреат минувшего Каннского фестиваля Владислав Опельянц ("Петровы в гриппе").

В главных ролях: Лиза Янковская (дочь Филиппа Янковского, внучка Олега Ивновича, сестра Ивана), Мария Куликова ("Склифосовский"), Владислав Мишуков ("Фея", "Шерлок в России").

Эпизоды мини-сериала будут длиться по полчаса.

Премьера - 9 сентября на "КиноПоиск HD".