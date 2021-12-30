"Я не шучу"

Фото: kinopoisk.ru

Героиня - 49-летняя Елена Новикова, не самая, возможно, приятная женщина средних лет. Зато, как в таких случаях говорят в качестве компенсатора, с изюминкой - в виде склонности к черному юмору, матерщине и меланхоличному сарказму.

Сама себя Лена характеризует так: "Не то чтобы мне моя жизнь нравилась, но она мне кажется интересной". Лена - мать-одиночка с "багажом" в виде двух детей и двух экс-мужей, язва, актриса третьих планов и стендаперша. Со всеми умственными и моральными вытекающими.

Собственно, краснострочный тон шоу задает уже одна из первых сцен: когда Лене не хватает в супермаркете одновременно денег на колбасу, пачку сиротских рожек и бутылку вина, она выбирает бутылку. Тэглайн - "основано на реальной жизни".

Нелегитимный ремейк "Все к лучшему" с Памелой Адлон, выглядящий по-соседски убедительно.

"Пингвины моей мамы"

Второй - наряду с вышеназванным "Я не шучу" - проект, не без успеха и знания темы затрагивающий стэндап-тусовку. Только на этот раз молодёжную. Потому что в первую очередь он - о взрослении (кстати, ещё один очевидный тренд).

"Пингвины" - сериал Наталии Мещаниновой, соратницы Бориса Хлебникова (она писала сценарии к его "Аритмии" и "Шторму", с ним же сочиняла "Сердце мира", которое ставила сама, снимала его "Обычную женщину"). Сам Хлебников выступил продюсером, а его сын Макар сыграл главную роль, причём это - его экранный дебют. Очень, надо сказать, удачный.

Главный герой - 15-летний Гоша. Мальчик живёт с родителями, которые после его рождения взяли ещё троих приёмных детей. Матери этого мало, и она решает взять четвёртого. К тому же психически нездорового. От царящего в доме хаоса парень прячется в стендап-клубе, где сублимирует, учится шутить и заводит друзей постарше.

В умении Мещаниновой писать остросоциальные драмы и прежде мы не сомневались, и она его вновь убедительно продемонстрировала, смело ступив на зыбкую почву весьма своеобразной молодёжной субкультуры.

"Чиновница"

Как видим, прозаическая тёмная сторона чиновничьей жизни привлекает современных сценаристов не меньше, чем потусторонняя нежить. Тут вам и упомянутые в первой части обзора "Немцы", и "Последний министр" со вторым сезоном, недавняя комедия "Чиновник" и даже Сарик Андреасян с "Проклятым чиновником". Или вот проект Оксаны Карас ("Хороший мальчик", "Доктор Лиза") с Викторией Толстогановой в главной роли.

Беззаботная дамочка, занимающая важный пост в провинциальном минздраве, живёт легко и весело, в качестве досуга предпочитая дорогой столичный шопинг. Пока в одночасье не обнаруживает себя не только обманутой любовницей, невнимательной подругой, неуспешной матерью и плохой дочерью, но и важным звеном в кошмарной коррупционной схеме. Отсюда и начинается стремительное движение к катастрофе.

Неровный, но и не успевающий надоесть политический триллер, балансирующий на грани с мелодрамой о проблемах среднего возраста.

"Выжившие"

Фото: kinopoisk.ru

В небольшом городке начинается эпидемия странной сонной болезни - если заснувшего человека не разбудить чуть менее чем через час, он впадет в кому и медленно в ней умрет. Карантин, блок-посты, военное положение, бесчинства, банды, мракобесие, жуть и вакханалия, через которые прорывается комплект типовых персонажей.

Во главе с традиционно немногословным ветераном "локальных конфликтов" (Артур Смольянинов). Зыбкий свет в конце тоннеля - шизофреник Морозов (Алексей Филимонов, теперь широко известный как Вертинский), которого зараза не взяла и из которого можно добыть антидот. По крайней мере, теоретически.

Продюсерский проект Бориса Хлебникова - специально для тех, кто пережил позапрошлогоднюю "Эпидемию" (параллелей не избежать здесь ну никак). Мрачнейшая, вязкая постапокалиптическая драма, злая, жестокая и беспросветная. ("Да что ж от вас всех так воняет!" - говорит одна из персонажей героям - с экрана это в какой-то момент почти буквально начинает просачиваться.) Под жанровые кальки, но при этом внятно интегрированная на российские реалии.

"Беспринципные", второй сезон

Фото: kinopoisk.ru

Тут всё просто и знакомо: если вам понравился первый сезон "Беспринципных" (а он, признайтесь, скорее понравился, чем нет), то вторая глава зайдёт как родная. Александр Цыпкин снова сочинил для "Кинопоиска" плюс-минус дюжину смешных анекдотов про жизнь (в том числе половую) неприлично богатых москвичей, а остальной хронометраж под завязку забит менее смешными. Которые, впрочем, почти всегда вытягивает антураж пресловутых "Патриков" и классный актёрский состав. Да, "молодёжная" линия (Павел Табаков плюс Аглая Тарасова) по-прежнему довольно невыносима, зато опытные звёзды ожидаемо не подкачали.

Пьяный генерал с лицом Николая Фоменко рычит шлягер бит-квартета "Секрет" и мечтает запретить серебренниковатую постановку "Ревизора". Кристина Бабушкина пародирует то, простите, Инстасамку, то, надо полагать, Евгению Васильеву. Павел Деревянко травит кринжовые байки об изменах. В голове оно едва ли задержится, но и не надо. Все эпизоды сериала - суть аналог "пляжной" или "аэропортной" литературы, то есть призваны разгрузить ваши усталые мозги после рабочего дня, с чем и справляются вполне успешно. Guilty, короче говоря, pleasure.