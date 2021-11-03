Чего ждать от нового российского сериала "Чиновница"

Здесь под прицелом оказывается не весь комплекс недобросовестных контактов в среде местной элиты (по крайней мере, поначалу), а одна конкретная сфера, с которой Карас по касательной имела дело при работе над "Доктором Лизой", - фармацевтика.

Главную героиню Арину играет Виктория Толстоганова. Это - незамужняя, но вполне довольная жизнью женщина. Будучи главой финансово-экономического отдела регионального министерства здравоохранения, она может позволить себе жить "красиво" - со столичными командировками и регулярным шопингом в дорогих бутиках. На "личном фронте" тоже всё неплохо: есть ухажёр Павел (Максим Виторган), в которого она действительно влюблена. И даже, на первый взгляд, взаимно - темпераментный любовник всеми возможными способами демонстрирует горячую увлечённость ею.

Есть, правда, существенный нюанс: избранник Арины - сотрудник фармацевтической компании, время от времени по-дружески обращающийся к ней за помощью по работе. Подписать там бумажку какую-нибудь, чтобы хорошим людям помочь. Несчастная, ослеплённая чувствами, вполне ему доверяет, но в какой-то момент начинает подозревать, что её бессовестным образом используют.

Причём свидетельства тому приходят сразу с двух сторон - поведение Павла вызывает вопросы, а на рынке медикаментов обнаруживается смертельно опасный контрафакт. Но чтобы докопаться до правды и тем более попытаться исправить ворох сделанных по недомыслию ошибок, придётся не только оказаться под угрозой разоблачения перед законом, но, что страшнее, столкнуться с неудовольствием крайне влиятельных и суровых людей. А их бескомпромиссные методы устранения помех зрителю демонстрируют в первой же сцене.

Тем временем в тылу Арины обнаруживается ещё одна неприятность: взрослый сын крутит шашни с её подругой-ровесницей (Лаура Пицхелаури), которая, в свою очередь, успевает неосмотрительно начать опасную игру с хладнокровными воротилами.

Таким образом, "Чиновница" в первых трёх сериях, которые нам удалось посмотреть, балансирует между надрывной мелодрамой и детективным триллером. И, судя по всему, будет придерживаться этой модели в дальнейшем. Посмотрим, что из этого получилось (всего в сериале 8 эпизодов), но заинтриговать за неполную половину проекту удалось.

Не в последнюю очередь - благодаря замечательному актёрскому ансамблю, где, помимо упомянутых Толстогановой с Виторганом, нужно отметить яркие образы Полины Кутеповой в роли циничной спутницы Павла; Алексея Аграновича играющего опасного "серьёзного человека" (забавный контраст с его ролью нервного подкаблучника из недавних "Пингвинов моей мамы"); Артёма Быстрова в образе хитроумного следователя.