В центре сюжета глава ведомства Евгений Тихомиров (Ян Цапник), в прошлом - коммерсант средней руки с полубандитскими замашками, сначала из-за ошибки в бюллетене выбранный мэром крохотного вымышленного городка Малая Пышма в вымышленной же Уральской области, а затем - уже вполне осознанно - назначенный на пост министра. Абстрактные вершители судеб с "Площади" и "Набережной" рассчитывали на послушного и легко управляемого недотёпу, который без лишних вопросов будет подписывать бумажки и молча сидеть на совещаниях в кабмине, а получили горе-реформатора, искренне пытающегося сделать что-то полезное для страны, но всё как-то невпопад.

Помимо Тихомирова в министерстве трудятся несколько замов - умная и циничная карьеристка Нечаева (Ольга Сутулова) и карикатурный славянофил Викентьев (Сергей Епишев). А также поначалу зашуганная, но амбициозная практикантка Скворцова (Софья Лебедева), затем выросшая в главу отдела, плюс целая россыпь небольших, но колоритных персонажей, начиная с исполнительных близняшек Скотч и Луч (Дарья и Екатерина Носик), заканчивая загадочным "старшим по пожарной и не только безопасности" Максимом Максимовичем Уховым (Сергей Стёпин). Дополняют картину множественные влиятельные чиновники из смежных ведомств и администраций, члены семей, любовницы, продажные и неподкупные журналисты и прочая, и прочая.

Однако при всем богатстве типажей, повествование заперто в пузыре существования элиты (не финансовой, так номенклатурной). Если в других отечественных многосерийных картинах о "хозяевах жизни" - "Содержанках" или "Беспринципных" - такой подход оправдан фабулой, то в сериале, где пресловутый "народ" поминают к месту и не к месту, хочется познакомиться хоть с кем-то из обычных людей, помимо водителя главного героя. "Страшно далеки все эти министры и их окружение от простого люда", - словно хотят сказать нам авторы. Но кажется, будто выпячивают собственные проекции. Скорее уж это они сами, авторы, народа не знают и не особенно им интересуются. Ведь гораздо любопытнее подглядывать в щелочку под дверью высоких кабинетов, выстраивая гипотезы, как там у "них" всё устроено.

Впрочем, чайная ложка дегтя не способна всерьез испортить впечатление от канистры мёда. Вольная фантазия Романа Волобуева на тему власти и госменеджмента в России держит бодрый темп, своевременно реагирует на повестку, временами радует острыми шутками, не оскорбляя зрителя штампами, функциональными диалогами или заведомо проходными сценами. Над группой заслуженных звезд и талантливых молодых артистов возвышаются Цапник с Сутуловой, чей тандем - вообще отдельный вид искусства. Не говоря уже об очаровательных деталях вроде неплоских гэгов в бегущей строке эфира выдуманного телеканала.

Только заподозришь сериал в желании упростить проблему, подкинуть чересчур очевидное решение или примитивизировать героев, как тебя мгновенно разубеждают. Не пытаясь эксплуатировать образ "коллективного чиновника", не сваливаясь в яму трюизмов типа "инициатива наказуема" или "царь хороший, бояре плохие", создатели демонстрируют целую палитру персонажей. Поработанных и самобытных, а главное - прописанных с любовью. Видно, что равняются на эталонную корпоративную драму "Молодой папа" Паоло Соррентино, оммаж которой очевиден в открывающей заставке.

На мягких кошачьих лапах авторы обходят наиболее взрывоопасные моменты, готовые надеть шутовской колпак и спрятаться за ширмой гротеска и абсурда, едва запахнет по-настоящему жареным. Впрочем, и такой продукт бросается в глаза на поле политической сатиры, оккупированном с одной стороны угодливыми самоцензурированными трусами, с другой - неумными маргиналами, безапелляционно швыряющимися экскрементами.

Немного обидно, что ко второму сезону сериал начал скатываться к дихотомии простота-воровство. Энциклопедия чиновничества сократилась до двух обширных групп: дураки-идеалисты, не умеющие работать, и прожженные коррупционеры, которые всё знают и всё умеют, но за зарплату (а тем более - за идею) трудиться не намерены. Тихомиров - помесь то ли солдата Швейка с Дон Кихотом, то ли князя Мышкина с Чацким. Под гундёж о борьбе со взятками и плакатные лозунги он уже утопил несчастную Малую Пышму и, видимо, замахнулся на всю страну. Мечет бисер перед высокопоставленными X,Y и Z, которым некогда слушать наивный бред. Им еще нужно успеть распилить бюджет и по остаточному принципу что-то подлатать в государстве.

В пятидесяти оттенках серого, расплывшихся по кадру, легко угадывается осенне-зимняя Москва. Но если в реальности на смену блеклой хандре придет весна, то мир "Последнего министра" погружен в безысходное болото навечно. Странная обреченность от создателей, нацелившихся на продолжение. А оно непременно будет, даже если иссякнут идеи. Ведь в новом дивном мире капитализма деньги являются мерилом всего не только для дорвавшихся до кормушки коррупционеров.