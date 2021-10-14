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Вышел трейлер сериала о борьбе с нечистью "Отец Сергий"

Новости
    14.10.2021, 16:48
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ KION Фото: youtube.com/ KION
Фото: youtube.com/ KION

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра Kion появился бодрый трейлер российского комедийного фэнтези-сериала "Отец Сергий". Премьера состоится 27 октября.

Фото: kinopoisk.ru
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Это не первый российский сериал на тему нечисти: "Вампиров средней полосы" после теплого приема зрителей продлили на второй сезон, не будем забывать и недавний "Пищеблок". В "Отце Сергии" есть не только вампиры, но и Кащей, а также редкий Кот-баюн. Убийство каждой твари оплачивается по гонорарной сетке, главный герой злоупотребляет алкоголем и табакокурением.

К Сергию обращается детектив Катя с вопросами о необычном убийстве, и вот они борются с нечистью уже вместе. Судя по трейлеру, необычные способности новых подозреваемых Катю совсем не пугают.

Режиссер - Кирилл Кузин, сценарий Евгения Русака и Кирилла Ситникова. В ролях: Роман Маякин ("Территория", "Контакт", Лукерья Ильяшенко ("Сладкая жизнь", "Аванпост"), Ирина Розанова.

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