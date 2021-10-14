Вышел трейлер сериала о борьбе с нечистью "Отец Сергий"

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра Kion появился бодрый трейлер российского комедийного фэнтези-сериала "Отец Сергий". Премьера состоится 27 октября.

Это не первый российский сериал на тему нечисти: "Вампиров средней полосы" после теплого приема зрителей продлили на второй сезон, не будем забывать и недавний "Пищеблок". В "Отце Сергии" есть не только вампиры, но и Кащей, а также редкий Кот-баюн. Убийство каждой твари оплачивается по гонорарной сетке, главный герой злоупотребляет алкоголем и табакокурением.

К Сергию обращается детектив Катя с вопросами о необычном убийстве, и вот они борются с нечистью уже вместе. Судя по трейлеру, необычные способности новых подозреваемых Катю совсем не пугают.

Режиссер - Кирилл Кузин, сценарий Евгения Русака и Кирилла Ситникова. В ролях: Роман Маякин ("Территория", "Контакт", Лукерья Ильяшенко ("Сладкая жизнь", "Аванпост"), Ирина Розанова.