Беларусь обеспечила рекордный экспорт сельхозпродукции

Несмотря на внешнее экономическое давление и череду западных санкций, Беларусь смогла обеспечить в истекшем году экспорт сельхозпродукции на рекордную сумму - практически в $6,5 млрд. Эти данные привел 19 января первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

По его словам, которые цитирует БЕЛТА, в 2021 году на 12 процентов вырос экспорт в страны СНГ, включая Россию, на 42 процента - в страны дальнего зарубежья. При этом представитель отраслевого ведомства уточнил, что еще два года назад экспорт РБ составлял $5,8 млрд, а по итогам пятилетки планируется достичь цифры в $7 млрд.

Кстати, сообщает агентство, 19 января в белорусской столице проходит профессиональный диалог отечественных производителей продуктов с представителями ретейла и HoReCa (так называемого сегмента гостеприимства, который объединяет кафе, рестораны, туристический и гостиничный бизнес) "Открываем свое".

В программе мероприятия презентация и бизнес-дегустация отечественных сыров, а также мясных деликатесов. По ее итогам пройдут переговоры производителей с представителями заинтересованных сторон. Запланирован также круглый стол с участием представителей МАРТ и Минсельхозпрода, во время которого будут решаться технические вопросы, чтобы ускорить процесс импортозамещения.