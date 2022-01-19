В 2021 году усилия ведомств по внедрению беспилотников в нашей стране заметно активизировались. Так, правительство утвердило Концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство. Как отметил Михаил Мишустин: "В нашей стране научились делать хорошие, качественные беспилотники. Их будет становиться все больше по мере развития технологий".

Изменение воздушного законодательства и формирование нормативной базы в рамках принятой Концепции позволит в том числе ускорить практическое внедрение технической инфраструктуры, цифровых решений и систем навигации для управления наземным беспилотным транспортом.

Ранее правительство также одобрило создание беспилотных логистических коридоров в рамках экспериментальных правовых режимов, так называемых "цифровых песочниц". Это открывает реальную возможность начать тестирование грузовиков в беспилотном режиме, одновременно отрабатывая новые нормы правового и технического регулирования, организационно-технические решения и логистические бизнес-модели. Минтранс совместно с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) планируют, что уже с 2022 года можно будет начать тестовые заезды беспилотных грузовиков на участках трассы М-11 "Нева".

"Это станет первым шагом к их масштабному коммерческому использованию на магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года и запуску автономных перевозок между Азией и Европой к 2030 году", - прокомментировал замминистра транспорта России, председатель наблюдательного совета ЦТЛ Кирилл Богданов. По его словам, инициатива подготовлена с участием более 20 компаний, представляющих всех участников цепочки - разработчиков цифровых систем и сервисов, дорожной инфраструктуры, автопроизводителей и грузоперевозчиков. Сегодня среди участников проекта "Беспилотные логистические коридоры" такие крупнейшие компании, как Volvo, "Почта России", "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и "ВТБ Инфраструктурный Холдинг". В формируемый проектный консорциум также вошли ассоциация ЦТЛ, КАМАЗ, "Национальные Телематические Системы" (НТС), СберАвтоТех, Деловые линии, Globaltruck, "Первая экспедиционная компания" (ПЭК) и X5 Group.

Как сообщают в минтрансе, цифровая инфраструктура логистических коридоров будет обеспечивать проезд беспилотных грузовиков всех мировых разработчиков. До 2030 года около 20 тысяч километров федеральных дорог станут основой беспилотных логистических коридоров. На первом этапе - М-11 "Нева", далее - участки международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", автодороги М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", ЦКАД и М-12. Для снижения рисков при движении автономных фур и исключения их заезда в городской трафик планируется создание специальных хабов и государственного центра управления трафиком беспилотников.

Формирование беспилотных логистических коридоров, по расчетам минтранса, обеспечит к 2030 году рост ВВП страны на 2,4 миллиарда рублей ежегодно

Использование автономных грузовиков на М-11 увеличит на четверть коммерческую скорость доставки грузов. А при дальнейшем развитии сети дорог для беспилотников этот показатель вырастет на 150 процентов для поездок более одного дня за счет движения в ночное время.

При этом проект позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай - Европа и на 15 процентов снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.

Ежегодная экономия на стороне перевозчиков оценивается при этом в размере 1,3 миллиарда рублей. Формирование беспилотных логистических коридоров, по расчетам минтранса, обеспечит к 2030 году дополнительный доход бюджета страны в размере 0,7 миллиарда рублей и рост ВВП на 2,4 миллиарда рублей ежегодно. Проект планируется обеспечить финансовыми инструментами со стороны крупнейшей лизинговой компании России ГТЛК. Они затронут поставки цифрового оборудования для создания инфраструктуры функционирования беспилотного и подключенного транспорта, а также поставок автономной техники.

30,4 миллиона единиц может составить парк беспилотных автомобилей в мире к 2035 году

Одним из первых регионов, где беспилотные авто смогут выйти на дороги общего пользования, может стать столичная агломерация. По словам мэра столицы Сергея Собянина, уже с 2022 года в отдельных зонах будет разрешена не только тестовая, но и коммерческая эксплуатация беспилотных такси. "Думаю, что в 2030 году беспилотный транспорт станет повседневным городским стандартом", - отметил он.

В отраслевом разрезе обкатка беспилотного автотранспорта ведется уже сегодня. Так, в Югре на полигоне тестирования беспилотных технологий "Газпром нефти" запущена в эксплуатацию первая в российской нефтегазовой отрасли беспилотная грузовая система на базе электромобиля "Газель-NEXT". Беспилотник ежедневно совершает рейсы по внутрипромысловым дорогам Южно-Приобского месторождения. Параллельно проходят испытания беспилотного "КамАЗа" и вертолета "Аэромакс". Как подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова: "Новые технологии - это эффективность и безопасность. Также это и новые рабочие места: помимо техников, которые будут обслуживать беспилотники, нужны и операторы, которые после прохождения специального курса обучения смогут уже из офиса контролировать работу групп роботизированных автомобилей".

Такие проекты закладывают основу инновационной региональной экономики будущего. Пилотные полигоны для беспилотников все решительнее расширяют свои границы, а логистические транспортные схемы нового поколения уже сегодня внедряются в отдельных отраслях. Дальнейшее сотрудничество государства в лице Минтранса России и технологических компаний позволит решить основные проблемы создания технической инфраструктуры для всех участников дорожного движения и ускорит запуск беспилотного транспорта.

На сегодня этому препятствует ряд факторов. Как пояснил коммерческий директор ГК "Урбантех" Даниил Хазов, на базовом уровне запуск беспилотного вождения сдерживает отсутствие необходимой инфраструктуры и недостаточный (пока) уровень безопасности и защищенности ПО автомобилей от киберугроз. На следующем этапе важно решить технические проблемы доступности и актуальности данных о дорожно-транспортной инфраструктуре, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

"В первую очередь необходимо снизить опасность беспилотного транспорта для других участников дорожного движения. Пока неизвестно, как поведет себя беспилотник в чрезвычайной ситуации: в чью пользу будет сделан выбор между стеной и пешеходами? Например, некоторые беспилотники в США уже замечены за превышением скорости и проезде на красный свет. Безопасность таких транспортных средств на дорогах еще не доказана. Риски также повышают сложности с ориентированием на дорогах. Например, снег и дождь скрывают дорожную разметку и негативно влияют на точность данных установленных метеорологических датчиков. Поэтому для запуска беспилотного вождения необходима высокоточная цифровая модель объектов улично-дорожной сети, с которой взаимодействует бортовое ПО", - отмечает эксперт.

По его словам, в России уже существуют технологии, позволяющие создавать в автоматизированном режиме и поддерживать в актуальном состоянии цифровые двойники дорожных знаков, светофоров, разметки и других критичных объектов. "Обмен данными между автомобилем и инфраструктурой в такой модели позволит бортовому компьютеру беспилотника быстрее выбрать нужный маневр, а также снизить или увеличить скорость. Технология также будет полезна для оцифровки и создания точной виртуальной модели дорожной инфраструктуры, которая необходима для запуска беспилотного транспорта с учетом норм безопасности дорожного движения", - резюмирует Даниил Хазов.