Бывший адвокат Трампа Джулиани вызван на слушания по делу о штурме Капитолия

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия, произошедшего 6 января прошлого года, вызвал на слушания Рудольфа Джулиани - бывшего адвоката экс-президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на сайте.

Кроме Джулиани повестки были направлены юристам избирательного штаба Трампа Сидни Пауэлл и Дженне Эллис, а также советнику предвыборной кампании республиканца Борису Эпштайну, пишет ТАСС. В спецкомитете надеются, что "эти лица присоединятся к почти 400 свидетелям", которые уже дали показания.

В прошлом году члены комитета уже вызывали на слушания ряд помощников Трампа. За неявку на слушания в ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу. В декабре законодатели рекомендовали минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.

В декабре прошлого года Дональд Трамп попросил Верховный суд страны запретить раскрытие документов, касающихся его администрации, в рамках разбирательства в связи со штурмом Капитолия. Ранее запрос о раскрытии документов, находящихся в распоряжении Национального архива США и касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января, направил специальный комитет Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование.

Напомним, 6 января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В США более 600 человек были обвинены в организации беспорядков в Капитолии, несколько десятков из них уже признали себя виновными.