Цена нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 89 долларов за баррель, свидетельствую данные торгов. Это произошло впервые с 13 октября 2014 года.

По данным на 05:08 мск среды, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,60 процента - до 89,03 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,80 процента - до 86,36 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Между тем, большинство инвесторов ожидают, что цены на нефть в ближайшие годы останутся на высоком уровне, а нефтегазовые компании будут генерировать высокий акционерный доход. Такие выводы сделаны в исследовании BCG по результатам опроса среди 250 институциональных инвесторов, работающих с нефтегазовой отраслью.