Несколько представителей российского парламента удостоены медалей Центризбиркома "За содействие в организации выборов". Такое решение комиссия приняла на заседании в среду.

В их числе - вице-спикер Совфеда Константин Косачев, глава международного комитета СФ Григорий Карасин, его заместитель Валерий Пономарев. Награды также получили вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее, в ноябре прошлого года, медалями "За содействие в организации выборов" были награждены первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров и замглавы того же комитета Андрей Климов, а также председатель комитета Госдумы по обороне и противодействию коррупции Василий Пискарев. Отметим, что Климов и Пискарев возглавляют соответствующие комиссии Совфеда и Госдумы по предотвращению вмешательства во внутренние дела России.