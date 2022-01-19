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Текст:   Владислав Куликов 
02:03 19.01.2022

Дачники будут платить повышенные налоги при использовании земли не по назначению

Представители Ассоциации юристов России сообщили о важных новациях для дачников. В частности: владельцы земельных участков начнут платить повышенные налоги за использование земли не по назначению. Зато упрощаются правила подключения к электрическим сетям.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как рассказала член АЮР Мария Спиридонова, важные новеллы будут внедрены в поставке электричества для дачников. "Если кратко, то процесс можно описать "электричество без посредников", - говорит она. - Так, для подключения к электросети дачники могут подавать заявления в сетевую компанию напрямую. Раньше обратиться с заявлением могли только садоводческое или огородническое товарищество. Теперь линию электросети будут протягивать до участка заявителя, а не до границ СНТ, как было ранее. Более подробную информацию и необходимые требования можно узнать в постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 года № 1711".

Фото: Борис Долгих
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Также она обратила внимание, что до 1 марта надо зарегистрировать свои участки тем дачникам, чьи участки стоят на так называемом временном учете. "Изменения касаются тех дачников, которые оформили свои участки не в полном объеме, - поясняет Мария Спиридонова. - Изменения связаны с тем, что до 2015 года кадастровый учет в реестре ЕГРН велся отдельно от регистрации права на недвижимость. И это создавало путницу до сегодняшнего дня. Так, когда земельный участок ставился на кадастровый учет, сведения о нем указывались как "временные". Статус "временный" снимался тогда, когда в ЕГРН появлялась запись о регистрации прав на этот участок (право собственности, аренды и.т.д). Так вот, после 2015 года произошло объединение ведения кадастрового учета и регистрацию прав. Для оставшихся участков со статусом "временный" отведен период времени для их существования до 1 марта 2022 года". По ее словам, если не успеть зарегистрировать право собственности на такие участки, то они будут аннулированы, их снимут с кадастрового учета. "Во избежание этого, собственникам рекомендуется зарегистрировать право на участки путем подачи документов в МФЦ", - говорит юрист.

В свою очередь, руководитель коммерческой практики адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Жанна Колесникова сообщила, что с нового года повышается налоговая ставка для владельцев земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, если участки используются не по целевому назначению. Кроме того, повышенный налог будет платиться в случае выявления факта использования этих участков в предпринимательской деятельности. Во всех таких случаях будет применяться "повышенная" ставка земельного налога в пределах 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. "Напомним, что ранее в отношении всех земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, эта ставка не могла превышать 0,3 процента от их кадастровой стоимости, - говорит она. - Теперь же на применение этой ставки могут рассчитывать только те владельцы земельных участков, которые используют их строго в соответствии с целевым назначением".

Напомним также, что у владельца земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, есть три года, чтобы начать стройку. Иначе ему грозит штраф.

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