Экономист объяснил сокращение Россией вложений в гособлигации США

Сокращение Россией вложений в американские государственные ценные бумаги укладывается в общий курс дедолларизации страны. Об этом RT рассказал экономист Михаил Беляев.

По его словам, сейчас экономика США выглядит проблемной и не очень перспективной, что снижает привлекательность гособлигаций.

"И валютные резервы, и другие активы, они, как правило, вкладываются в те бумаги и в те инструменты, которые являются более надежными, с нашей точки зрения, и в смысле доходности, хотя доходность тут играет меньшую роль", - объяснил специалист.

Кроме того, немаловажным фактором стали угрозы о введении санкций со стороны американского правительства. На этом фоне держать деньги в таких инструментах для России становится все более нецелесообразно, заключил Беляев.

Согласно данным Минфина США, Россия в ноябре снизила вложения в американские гособлигации на 1,3 млрд долларов.