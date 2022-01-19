Еще в 13 регионах Японии ужесточат антиковидные меры

Власти Японии планируют в ближайшее время распространить действие эпидемиологических ограничений еще на 13 регионов страны, где продолжается рост числа заражений COVID-19.

Как ожидается, соответствующее решение утвердят 19 января в ходе заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусом, который пройдет под председательством премьер-министра Фумио Кисиды, сообщает телерадиокомпания NHK. Усиленные меры будут действовать как минимум в течение трех недель - с 21 января по 13 февраля.

Ограничения затронут жителей города Токио, а также прилегающих к столичному мегаполису префектур Тиба, Сайтама и Канагава. Кроме того, особый режим будет введен в префектурах Гумма, Ниигата, Гифу, Айти, Миэ, Кагава, Кумамото, Миядзаки и Нагасаки.

Ранее антиковидные меры усилили на самом южном острове страны Окинава, в префектурах Ямагути и Хиросима. Вспышки заболевания COVID-19 там спровоцировали военные США, которые пренебрегали соблюдением санитарных норм и не проходили обязательное тестирование на коронавирус после прибытия на японскую территорию из других мест дислокации.

Эпидемиологическая обстановка в Японии продолжает осложняться. Так, 18 января на всей территории островного государства было выявлено свыше 32 тысяч новых случаев заражения опасной инфекцией. Такой высокий показатель заболеваемости специалисты зафиксировали там впервые за все время пандемии. При этом с наибольшей скоростью коронавирус распространяется в городе Токио и крупном мегаполисе Осака. Например, 19 января в столичном мегаполисе страны было зафиксировано более 7 тысяч новых пациентов с COVID-19. До этого суточный прирост там не превышал отметку в 6 тысяч человек.