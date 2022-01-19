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19.01.2022 10:33
Рубрика: Власть

Глава комитета Госдумы: Новые ограничения по COVID-19 не планируются

Текст: Татьяна Замахина

Нынешних ограничений на фоне пандемии коронавируса достаточно, а новых не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Совет ГД снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

"Ситуация управляемая, в принципе мы готовы", - сказал он журналистам, добавив, что на данный момент новые ограничения вводить не планируется.

Напомним, что Госдума сняла с рассмотрения для доработки законопроект о QR-кодах в общественных местах, который готовился к принятию и вступлению в силу с 1 февраля. Такое решение 17 декабря принял Совет ГД. Депутаты пришли к пониманию, что ситуация с коронавирусом быстро меняется, и у "омикрона" совсем другие характеристики, объяснили в ЕР.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты​​​.

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