Глава комитета Госдумы: Новые ограничения по COVID-19 не планируются

Нынешних ограничений на фоне пандемии коронавируса достаточно, а новых не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Ситуация управляемая, в принципе мы готовы", - сказал он журналистам, добавив, что на данный момент новые ограничения вводить не планируется.

Напомним, что Госдума сняла с рассмотрения для доработки законопроект о QR-кодах в общественных местах, который готовился к принятию и вступлению в силу с 1 февраля. Такое решение 17 декабря принял Совет ГД. Депутаты пришли к пониманию, что ситуация с коронавирусом быстро меняется, и у "омикрона" совсем другие характеристики, объяснили в ЕР.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты​​​.