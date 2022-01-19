Гинцбург: Нельзя утверждать, что "омикрон" реже вызывает тяжелую болезнь

Однозначно говорить о том, что "омикрон"-штамм коронавируса реже вызывает тяжелое течение болезни, нельзя. Об этом РИА Новости заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, данные о том, что "омикрон" является более "легким" штаммом, приходят из стран, где вакцинированы 60-80% населения.

"У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение", - отметил ученый.

Те, кто вакцинировался "Спутником V", могут не беспокоиться - их эта проблема, скорее всего, вообще не коснется, подчеркнул Гинцбург.

Ранее эпидемиолог Татьяна Руженцова предупредила, что в России "омикрон" может вести себя иначе, чем в других странах. Она пояснила, что на территории страны другие климатические условия и генетические особенности населения, а также питание, поэтому у болезни может быть другая симптоматика.