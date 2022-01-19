Группа "Ландыши" представит в Москве новый альбом

В эту субботу в клубе "16 тонн" выступит одна из самых прославленных московских рок-групп нулевых - "Ландыши".

Ироничный ансамбль, чьё творчество всегда отличалось заметным разнообразием, лавируя между весёлым поп-панком, другими всевозможными разновидностями рока, а также добродушными пародиями на советскую эстраду и авторскую песню, представит наконец-то публике вживую свой последний на данный момент альбом "Гитаристы рока". Как и прославившие команду предыдущие пластинки, он сочетает в себе абсурдистский юмор с остроумными бытовыми зарисовками и меткими наблюдениями за происходящим вокруг.

Помимо новых песен, ряд из которых - как, собственно, "Гитаристы рока", "Теория механизмов и машин", "Интернет и телевизор" - уже полюбились поклонникам, вполне можно рассчитывать услышать и старые шлягеры, коих у "Ландышей" за 24 года существования и более чем десять альбомов накопилось порядочно.

Начало - в 20:00, билеты - от тысячи до 2200 рублей.