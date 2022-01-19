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19.01.2022 13:03
Рубрика: Российский автопром

Японцам планируют продать тысячу "Нив" до 2026 года

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба "Сумотори" Фото: Пресс-служба "Сумотори"
Фото: Пресс-служба "Сумотори"

На прошедшем в Токио автосалоне российская компания представила внедорожник Vlada 4x4.

Фото: Роспатент
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Vlada 4x4 - это сертифицированная в Японии версия классической трехдверной Lada Niva Legend. Хотя она не отличается внешне и технически от обычной машины для России, автомобиль имеет идентификационный номер, выштампованный по требованиям японского законодательства.

Подготовка машины для экспорта в Страну восходящего солнца проводится на производственной базе "Сумотори" во Владивостоке. Руль и органы управления, заметим, остались слева, а под капотом установлен 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой МКП и системой постоянного полного привода.

В интервью японской редакции журнала GQ глава компании Виталий Веркеенко рассказал, что его фирма продает Lada Niva Legend в Японии уже в течение трех месяцев, до конца производства модели (2026 год) планируется реализовать в этой стране 1000 внедорожников, т.е. по 250 штук в год.

Niva Legend в Токио стоит от 2,98 млн иен (2 млн рублей).

#Lada