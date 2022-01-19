Как в Союзном государстве реализуются научно-технологические проекты

За два десятилетия реализовано свыше 70 союзных программ в самых разных сферах науки и техники.

За два десятилетия их реализовано около 70 на сумму примерно 50 млрд российских рублей в самых разных сферах науки и техники, обороне, здравоохранении. "Проектные мощности" только что стартовавшего года также весьма солидные. В числе приоритетов - совместная работа в сфере космонавтики, электроники, борьбы с ковидом, атомной энергетики и другие актуальные направления.

Союзная программа "Комплекс-СГ" - восьмая по счету в области исследования космоса

О необходимости наращивать потенциал союзных научно-технических проектов говорил, анализируя итоги ВГС, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев:

- Полагаем, это требует стратегического подхода. Впереди реализация крупных совместных проектов в таких сферах, как пилотируемая космонавтика, создание аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения, проектирование и производство электронной компонентной базы…

Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на форуме "Космическая интеграция" также назвал космическую сферу приоритетной. Он сообщил, что первый российско-белорусский аппарат дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения запустят на орбиту в 2025 году. Подробности проекта, взаимодействие в области пилотируемой космонавтики, формирование и реализацию научно-технических программ Союзного государства по космической тематике Владимир Гусаков обсудил с генеральным директором гос­корпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

Еще один вектор космического сотрудничества - разработка мини- и наноспутников различного назначения. Это предусмотрено союзной программой "Комплекс-СГ". Недавно ее концепцию утвердил Совмин Союзного государства. Какие научно-технические задачи намечается решить? Заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий Объединенного института проблем информатики НАНБ Сергей Кореняко называет некоторые из 17 позиций. Будет создан экран для локальной радиационной защиты электронных компонентов узлов, блоков и целевой аппаратуры малых космических аппаратов, что важно для обеспечения их работоспособности в открытом космосе. Появится целевая аппаратура, позволяющая выявить утечку метана при его прокачке по магистральным трубопроводам Беларуси и России. Предполагается использовать мини-спутники и для обнаружения опасных для орбитальных аппаратов частиц космического мусора.

- Программа впервые направлена на создание орбитальной группировки из малого космического аппарата и двух наноспутников, - поясняет Сергей Кореняко, - белорусского и российского. Они будут управляться сообща и взаимодействовать между собой. Главная цель - обеспечить оперативной, достоверной и качественной информацией, полученной методами дистанционного зондирования Земли, метеорологов, экологов, органы МЧС, аграриев, геодезистов, геологов двух стран…

Это уже восьмая союзная программа в области исследования и использования космоса. Главное - удалось восстановить и развить сложившуюся при СССР устойчивую научно-техническую кооперацию предприятий и организаций Беларуси и России. Это позволяет самостоятельно создавать конкурентоспособные информационные технологии, материалы, электронную компонентную базу и приборы, несмотря на санкции Запада.

Электроника - еще одно приоритетное направление белорусско-российского научно-технического сотрудничества, которое будет активно развиваться и в этом году. Уже реализовано несколько союзных программ с участием НАНБ, белорусских ОАО "Интеграл" и "Планар".

Союзные проекты стали в Беларуси основой проекта развития экспортно ориентированной и импортозамещающей электронной компонентой базы в условиях западных санкций.

При этом основным вектором остается Российская Федерация, ее огромный рынок, ведущие отраслевые НИИ. В Пинске в расчете на это создадут инновационное производство пластин кремния - основы микроэлектронных компонентов.

Проекты Союзного государства позволяют результативно реагировать и на такие вызовы, как пандемия коронавируса. "Полагаем, Союзное государство не может оставаться в стороне от работы по противодействию этой инфекции, - отметил Дмитрий Мезенцев и рассказал о создании в России так называемой кефирной вакцины. - Мы видели бы возможным придание такой работе статуса программы Союзного государства с готовностью полного финансирования из союзного бюджета".

Аналогичные исследования успешно ведутся в Беларуси, расширяется база для взаимодействия. Так, открылся центр изучения микробиома. На очереди открытие в НАНБ Центра иммунологии и аллергологии. Все это - питательная почва для новых союзных проектов, в том числе в сфере атомной энергетики. НАНБ и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство в Беларуси исследовательского реактора, готовится межправительственное соглашение о создании исследовательского центра. Активизируют сотрудничество НАНБ и НИЦ "Курчатовский институт" в Москве. Тему тут же подхватили в Постоянном Комитете Союзного государства. Дмитрий Мезенцев отмечает:

- Мы видим создание программы Союзного государства, которая могла бы определить совместные усилия сторон по формированию инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства ("мегасайенс"), что позволит обеспечить прорывы в атомной энергетике, ядерной медицине, материаловедении, развитии инновационного нейтронного комплекса, изучении природоподобных технологий, в ряде других.

Необходимо развивать общее научно-технологическое пространство Союзного государства

А значит, необходимо и дальше развивать единое научно-технологическое пространство Союзного государства. И тут мы вновь выходим на пакет из 28 глобальных интеграционных программ, принятых президентами. Ведь именно они формируют условия для реализации союзных научно-технических проектов. В частности, нынешнее межправительственное соглашение в этой сфере датировано еще 1996 годом, нуждается в актуализации. Предполагается подготовить соответствующее обращение в Совет Министров Союзного государства в адрес его главы Михаила Мишустина, отметил Дмитрий Мезенцев. Потребуется заключить и межправительственное соглашение о сотрудничестве в области микроэлектроники, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения.

КСТАТИ

В президиуме НАНБ состоялась встреча с российским космонавтом белорусского происхождения Олегом Новицким. В частности, обсуждалось возможное участие белорусского представителя в российской пилотируемой космической миссии.