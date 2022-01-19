В Китае выпустят ремейк комедии "Холоп" Клима Шипенко

Попаданец-комедия Клима Шипенко "Холоп", ставшая самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката (сборы - 3,069 млрд рублей только в России), получит китайский ремейк.

Премьера проекта запланирована на 2023-2024 годы, передает "Бюллетень кинопрокатчика". Как уточнено, права на перепевку ленты приобрела кинокомпания Alibaba.

Таким образом, Поднебесная стала уже восьмой страной, у которой появится свой "Холоп": в июне прошлого года стало известно, что права на ремейки ленты купили Мексика, Индия, Южная Корея, Япония, Испания, Польша и Франция.

При этом стороны не раскрыли условия сделки, но известно, что в контрактах предусмотрены фиксированный платеж за право адаптации фильм и выплата роялти от всех коммерческих продаж фильмов.

По сюжету "Холопа", напомним, молодой дерзкий мажор Гриша (Бикович), став жертвой жестокого психологического эксперимента, якобы попадает в Россию позапрошлого века, где оказывается в шкуре простого дворового мужика. Влюбившись в красные трусы актрисы Бортич.

Ранее был показан трейлер нового проекта Шипенко и Биковича - ромкома с Асмус "Хочу замуж".