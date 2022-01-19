Комитет Госдумы одобрил проект о единых принципах онлайн-голосования

Для всех регионов России введут единые правила дистанционного электронного голосования. Это предполагает законопроект, который одобрил комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству.

Как заявили инициаторы, депутаты от ЕР Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин, проект подготовлен в целях совершенствования законодательства России о выборах и референдумах. По их оценке, применение ДЭГ на выборах в 2019-2021 годах в пилотном режиме показало, что нужны единые правила.

Согласно инициативе, закрепляется проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других систем, которые прошли сертификацию.

Порядок голосования устанавливает ЦИК. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на общероссийских референдумах также будет принимать Центризбирком.