Компенсацию за ОСАГО инвалидам будут назначать беззаявительно

Раньше этим вопросом занимались региональные власти, и, чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты.
"Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через Единый портал государственных услуг", - заявил глава кабмина. После заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд сам проинформирует инвалида или его законного представителя о положенной компенсации. В течение пяти рабочих дней гражданин получит деньги тем же способом, как он получает другие выплаты: через почту, курьером или на банковский счет.
На тот случай, если какая-то информация в автоматизированные системы не поступила - нет сведений в Федеральном реестре инвалидов или в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, - правительство оставило возможность обращения в территориальное отделение Пенсионного фонда.
В этом случае придется предоставить заявление на компенсацию, полис ОСАГО и справку об инвалидности. Сделать это можно лично или через портал госуслуг.
Мишустин заверил, что кабмин будет и дальше совершенствовать систему предоставления гражданам господдержки, внедрять механизмы социального казначейства, чтобы человек мог пользоваться услугами в удобном формате, без сбора дополнительных справок.