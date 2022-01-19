Компенсацию за ОСАГО инвалидам будут назначать беззаявительно

Граждане с ограничениями по здоровью и законные представители детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям, будут получать компенсацию по ОСАГО в беззаявительном порядке, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о новом порядке на совещании со своими заместителями.

Раньше этим вопросом занимались региональные власти, и, чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты.

"Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через Единый портал государственных услуг", - заявил глава кабмина. После заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд сам проинформирует инвалида или его законного представителя о положенной компенсации. В течение пяти рабочих дней гражданин получит деньги тем же способом, как он получает другие выплаты: через почту, курьером или на банковский счет.

На тот случай, если какая-то информация в автоматизированные системы не поступила - нет сведений в Федеральном реестре инвалидов или в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, - правительство оставило возможность обращения в территориальное отделение Пенсионного фонда.

В этом случае придется предоставить заявление на компенсацию, полис ОСАГО и справку об инвалидности. Сделать это можно лично или через портал госуслуг.

После заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд сообщит о положенной компенсации

Мишустин заверил, что кабмин будет и дальше совершенствовать систему предоставления гражданам господдержки, внедрять механизмы социального казначейства, чтобы человек мог пользоваться услугами в удобном формате, без сбора дополнительных справок.