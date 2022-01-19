Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых надо срочно идти к врачу

Клинические проявления "омикрон"-штамма коронавируса часто схожи с обычным ОРЗ, однако в некоторых случаях пациенту может потребоваться срочная медицинская помощь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач Александр Мясников.

По словам специалиста, обратиться к врачу следует, если у человека сильная одышка в покое и при небольшой физической нагрузке, устойчивая высокая температура выше 38 или сатурация постоянно ниже 94%.

Мясников также напомнил, что единственным способом профилактики тяжелых осложнений при коронавирусе остается вакцинация.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон" составляет 75%. При ревакцинации "Спутником Лайт" формируется стопроцентная защита к новому штамму.