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19.01.2022 14:50
Рубрика: Экономика

Минцифра: Повышение цен на архивные тарифы коснется около 5% абонентов

Текст: Олег Капранов
В Минцифре прокомментировали "РГ" информацию о повышении операторами абонентской платы за архивные тарифы. По словам замглавы ведомства Дмитрия Кима, важно соблюсти баланс между удобством для абонентов и неубыточностью для операторов.

"По нашей оценке, обновление архивных тарифов коснется не более 5% всех абонентов. Старые тарифы не всегда выгодны, поскольку зачастую включают меньший объем трафика, бесплатных минут и других опций. Абонент сам решает, останется он на архивном тарифе или перейдет на новый. Оба варианта должны быть удобны для абонентов и неубыточны для операторов. Этот баланс операторы должны соблюдать, чтобы сохранять качество связи", - заявил Ким.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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В Минцифре напомнили, что возможность индексации тарифов должна быть прописана в договоре с абонентом. А у пользователя есть возможность перейти к другому оператору, сохранив свой телефонный номер.

Ранее стало известно, что МТС и другие сотовые операторы повышают абонентскую плату для тех клиентов, которые пользуются архивными тарифами. По оценкам экспертов, причинами повышения является инфляция и расходы операторов на обновление инфраструктуры и социально ориентированные проекты.

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