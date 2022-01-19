Минцифра: Повышение цен на архивные тарифы коснется около 5% абонентов

"По нашей оценке, обновление архивных тарифов коснется не более 5% всех абонентов. Старые тарифы не всегда выгодны, поскольку зачастую включают меньший объем трафика, бесплатных минут и других опций. Абонент сам решает, останется он на архивном тарифе или перейдет на новый. Оба варианта должны быть удобны для абонентов и неубыточны для операторов. Этот баланс операторы должны соблюдать, чтобы сохранять качество связи", - заявил Ким.

В Минцифре напомнили, что возможность индексации тарифов должна быть прописана в договоре с абонентом. А у пользователя есть возможность перейти к другому оператору, сохранив свой телефонный номер.

Ранее стало известно, что МТС и другие сотовые операторы повышают абонентскую плату для тех клиентов, которые пользуются архивными тарифами. По оценкам экспертов, причинами повышения является инфляция и расходы операторов на обновление инфраструктуры и социально ориентированные проекты.