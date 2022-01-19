Минстрой предложил сертифицировать детские площадки при "минусе" на улице

Замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько предложил сертифицировать детские площадки при минусовой температуре для их безопасного использования зимой. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии общественного совета при Минстрое по вопросам развития благоустройства общественных территорий и повышения уровня комфорта городской среды. Так представитель министерства отреагировал на предложение экспертов запретить эксплуатацию детских площадок в регионах с большим количеством снега.

"Может быть для того, чтобы не лишать детей игровых площадок в городах, где снега действительно много и зима длится, скажем, не шесть месяцев в году, а восемь, может быть, для них специально сертифицировать детские площадки, детские комплексы для использования в зимнее время", - сказал Ересько, чьи слова передает ТАСС.

Замминистра добавил, что необходима разработка передовых технологий, которые позволят безопасную эксплуатацию игрового оборудования в зимний период. Например, использовать нескользкое лакокрасочное покрытие на ступенях.

Ранее Минстрой утвердил официальные цены квадратного метра жилья. Расчет проводился по новой методике, которая должна приблизить официальную стоимость к рыночной. При этом жилье в Москве подорожало не так существенно, как ожидалось. В проекте документа фигурировала цифра в 265,8 тысячи рублей. Однако в окончательном варианте столичное жилье стоит лишь 152 тысячи рублей за "квадрат". В Санкт-Петербурге официальная стоимость квадратного метра оценивается в 162,9 тысячи рублей.