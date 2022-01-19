Москва заявила о начале "обратного отсчета" для Запада по предложениям РФ

Делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявила о том, что для Запада настал момент истины и начался обратный отсчет в вопросе принятия предложений Москвы по гарантиям безопасности.

"Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России", - цитирует РИА Новости заявление главы делегации Константина Гаврилова на первом в 2022 году заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Гаврилов подчеркнул, что и США, и НАТО смогут найти выход в данной ситуации. Для этого, по его мнению, нужны добрая воля и готовность к компромиссу.

"Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел", - уточнил Гаврилов.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном "вновь выделил принципиальные моменты" в проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО. Глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, что Москва ожидает от Вашингтона конкретные постатейные комментарии к своим проектам "на бумаге".