МВД изменит сам подход к билетам теоретического экзамена на права

Работа над таким подходом к билетам ведется уже несколько лет. В прошлом году вступил в силу новый регламент по приему экзаменов, который объединил площадку и город - в один экзамен. Но теоретический экзамен остался прежним.

Двадцать вопросов из четырех тематических блоков, на которые надо ответить за 20 минут. При неправильном ответе на вопрос назначается пять дополнительных вопросов из того же тематического блока и пять дополнительных минут.

Не изменились и билеты. Это 800 задач, которые поделены на 40 билетов. По 20 вопросов в каждом. Также билеты разделены на два комплекта. Первый предназначен для тех, кто собирается получить права на транспорт категории "М" - мопеды, "А" - мотоциклы, "В" - легковые автомобили или подкатегории "А1" - легкие мотоциклы и "В1" - трициклы и квадрициклы. Второй комплект билетов предназначен для тех, кто желает открыть себе категории "С" - грузовики и "D" - автобусы, а также подкатегории "С1" - грузовики с разрешенной массой до 7,5 тонны, "D1" - автобусы с количеством пассажирских мест до 16.

В начале реформы предлагалось множество вариантов изменения теоретического экзамена. Одним из самых интересных был германский вариант. Если в наших билетах нужно выбрать один верный ответ из предложенных вариантов, то в Германии необходимо обозначить все верные ответы. Их может быть несколько. Поверьте, это гораздо сложнее.

Второй вариант, который обсуждается до сих пор, - увеличение количества билетов и задач в них. То есть комплектов билетов должно быть не два, а как минимум под каждую категорию, то есть семь. Ведь помимо мототехники и мопедов, легковых автомобилей, грузовиков и автобусов есть еще троллейбусы и трамваи. Также планируется увеличение количества задач. Если вызубрить 800 билетов не так уж и сложно, то 8000 - маловероятно.

Кандидат в водители должен знать правила, ориентироваться в ситуации на дорогах, а не зубрить номера ответов. На это и нацелены разработчики новых билетов. Акцент будет сделан не на знание правил и конструкции автомобиля, а на грамотное и безопасное их применение.