Невеста Ассанжа обвинила посла Австралии в связях с ЦРУ

Представители посольства Австралии в Великобритании не отстаивают интересы основателя портала WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа, поскольку глава дипмиссии связан с ЦРУ. Такое мнение выразила невеста журналиста Стелла Моррис.

"Высокий представитель (посол - прим. ред.) Австралии в Великобритании носит запонки с символикой ЦРУ, - заявила Моррис, чьи слова приводит агентство ТАСС. - Так чего ждать от властей Австралии? Они ничего не сделали".

Невеста Ассанжа добавила, что австралийские власти не хотят портить отношения с Вашингтоном из-за журналиста.

В начале декабря прошлого года Апелляционный суд Англии и Уэльса дал добро на экстрадицию Ассанжа в США.