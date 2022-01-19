Первые подразделения Вооруженных сил России прибыли в Беларусь

Речь идет о подразделениях Восточного военного округа: со штатной техникой и вооружением они совершили марш комбинированным способом - своим ходом и железнодорожным транспортом. В настоящее время, сообщили в российском военном ведомстве, наши военнослужащие прибыли на "незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь".

В Минобороны напомнили, что проверка пройдет в 2 этапа. В период до 9 февраля войска будут передислоцированы, затем из них будет создана группировка войск-сил. Им предстоит организовать "охрану и оборону важных государственных и военных объектов, охрану госграницы в воздушном пространстве, а также проверку готовности и способности дежурных сил и средств ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Беларуси".

В ходе же 2-го этапа проверки - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе данного этапа будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Отмечается, что в ходе учения пройдут "мероприятия по усилению охраны госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков". Кроме того, российские и белорусские военные потренируются перекрывать каналы доставки оружия и боеприпасов, а также искать, блокировать и уничтожать незаконные вооруженные формирования.

"Количество привлекаемых на учения военнослужащих и техники, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, подлежащие уведомлению", - отметили в Минобороны РФ.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства будут переброшены 2 дивизиона зенитных комплексов С-400 "Триумф" ВКС России. Также в соседнее государство отправились 12 истребителей Су-35 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".