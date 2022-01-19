Песков: Путину доложено о плане действий из-за "омикрон"-штамма

Ситуацию с распространением в стране COVID-19 президент Владимир Путин обсудит с кабинетом министров на следующей неделе, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, подчеркнув, что тема рассматривается регулярно.

План дополнительных действий в связи с распространением штамма "омикрон" главе государства доложен и принят к сведению.

Ранее на заседании Координационного совета по борьбе с распространением инфекции премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении еще 20 миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом, направлении дополнительного финансирования в систему обязательного медицинского страхования. Он также призвал работодателей переводить сотрудников на удаленный режим работы.