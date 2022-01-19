Песков: Транзит власти - внутреннее дело Казахстана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом Казахстана вопрос о переходе верховной власти в республике.

"Конечно, действующий глава государства - господин Токаев, и именно это является основополагающим моментом. А все остальное - это внутреннее дело Казахстана", - заявил он журналистам на брифинге в среду.

Накануне оценку недавним событиям в Казахстане дал первый глава государства Нурсултан Назарбаев, он выступил с телеобращением к народу. Национальный лидер призвал сограждан поддержать действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева и дать отпор террористам, которые угрожают суверенитету страны и ее процветанию. Назарбаев также подчеркнул, что еще в марте 2019 года передал все полномочия Токаеву и с тех пор находится на пенсии.