Последние BMW с V12 выйдут летом. Их выпустят лимитированным тиражом

Никто не сомневался, что этот день настанет: большие двигатели, которые трудно подгонять под существующие эконормы, уходят в прошлое, и одним из таких монстров является V12 от BMW. Эту веху в компании решили закончить красиво: последняя партия 7 Series с такими моторами будет лимитирована двенадцатью экземплярами.

BMW 7 Series созданы на базе версии M760i xDrive. Модель в особом исполнении получит 20-дюймовые колёса с дисками особого дизайна, чёрные или синие тормозные суппорты, шильдик V12 на крышке багажника.

Отличительной особенностью последних седанов будет накладки на пороги с надписью "The Final V12", а также таблички в салоне, на которых будет выгравирован порядковый номер автомобиля в рамках лимитированной серии. Также клиентам предоставят полный доступ к кастомизации салона в плане выбора отделки материалов, которые есть в коллекции производителя.

Выпуск последних двигателей V12 начнётся в июне, поэтому поставки особенных автомобилей запланированы на июль. Первыми купить памятную модель производитель предложит клиентам с самой высокой лояльностью к 7 Series (по времени владения). Цена с учётом доставки - 200 995 долларов (почти 15.4 млн рублей).

Напомним, двигатель V12 имеет объём 6.6 литра и оснащён двойным наддувом. Мощность составляет 609 л.с., с 0 до 96 км/ч седан разгоняется всего за 3.6 секунды.