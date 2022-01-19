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19.01.2022 18:54
Рубрика: Экономика

Пособие по беременности теперь можно оформить в Пенсионном фонде

Текст: Ольга Игнатова
Единовременную выплату по беременности и родам теперь можно оформить в Пенсионном фонде России. Это касается женщин, которые не работали до момента беременности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как напоминает ПФР на своей странице в соцсети "ВКонтакте", такая выплата предоставляется неработающим женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а также неработающим женщинам, усыновившим ребенка в возрасте до 3 месяцев.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В отделении ПФР разъяснили, нужно ли переоформлять детские и другие пособия

Выплата предоставляется в том случае, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. За оформлением выплаты нужно обращаться либо в клиентскую службу ПФР по месту жительства, либо в МФЦ. Подробности можно узнать на сайте ПФР.

Размер выплаты - 708,23 руб. в месяц. Пособие предоставляется после родов за весь период декретного отпуска.

Напомним, что с января нынешнего года к ПФР перешли ряд пособий и выплат, которые ранее назначались, оформлялись и выплачивались через органы соцзащиты.

Теперь через ПФР назначаются выплаты неработающим гражданам, имеющим детей; гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Декретные и пособия на ребенка

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