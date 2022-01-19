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Рубрика: Власть

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок вооружений на Украину

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва ни на кого не собирается нападать, а практика перемещения войск на своей земле является суверенным правом России. Это в очередной раз подчеркнули в посольстве РФ в США, комментируя слова американских чиновников о приписываемых России планах по эскалации ситуации вокруг Украины.

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"Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса, а главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

По словам российских дипломатов, если США действительно привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, то Вашингтону стоит отказаться от поставок новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, американской стороне следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины и убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей, подчеркивается в заявлении.

Территорию Украины осваивают поставщики вооружений, причем зачастую наступательных, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова министра обороны Великобритании про поставки Украине противотанковых вооружений, а также призывы американских сенаторов отправить в республику "Стингеры". По словам Пескова, это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности.

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