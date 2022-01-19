Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса

Власти Молдавии одобрили введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании, которое транслировала пресс-служба правительства.

"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", - сказала Гаврилица.

Она также добавила, что накануне компания "Газпром" направила молдавским властям уведомление о возможном приостановлении поставок газа в республику, если газораспределительная компания "Молдовагаз" не рассчитается за текущее потребление топлива.