Президент Ирана совершил намаз в Кремле после встречи с Путиным

Президент Ирана Ибрахим Раиси после встречи с российским лидером Владимиром Путиным совершил намаз в Кремле. Об этом стало известно из сообщения агентства Tasnim. Оно опубликовало фотографию, на которой политик стоит без обуви на специальном коврике и особым образом возносит руки.

Ранее пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову пришлось объяснять журналистам происходящее на другой фотографии. Оказалось, что во время переговоров Путин и Раиси сидели по разные стороны большого овального стола.

"Это связано исключительно с эпидемиологическими требованиями и мерами предосторожности", - пояснил Песков.

Кстати, в четверг, 20 января, Раиси запланировал выступление на пленарном заседании Госдумы и посещение Московской соборной мечети, где он встретится с мусульманским духовенством, передает РИА Новости.