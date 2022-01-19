Растущий курс доллара и дорожающая нефть заставили подниматься цены на АЗС

Цены на АЗС не стали останавливаться на достигнутом в прошлом году и в январе продолжили рост. Подорожание незначительное - на полпроцента, и было ожидаемо, с начала года увеличились акцизы на топливо. Но уже сейчас на стоимость бензина и дизеля стали давить снизу макроэкономические факторы - нефть, котировки которой с начала года выросли на 10 долларов, до 88 долларов за баррель, и слабеющий рубль.

Нефтяные компании платят налоги в рублях. Но цена их товара привязана к курсу доллара, в том числе и на внутреннем рынке. И налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который оказывает влияние на стоимость закупаемого сырья для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), рассчитывается на основании долларовых котировок барреля на мировом рынке. Поэтому одновременное подорожание нефти и ослабление национальной валюты оказывают двойной эффект на рост цен на топливо в России.

По расчетам Росстата за 2020 год, в цене литра бензина в нашей стране доля налогов и акцизов - 69%, а себестоимость сырья - еще 12%. С начала года цены на нефть выросли на 13%, а рубль подешевел на 2,23%, до 76,33 рубля за один доллар. Естественно, совокупный рост на 15% в себестоимости 81% товара должен оказать влияние на его конечную цену.

Но розничные цены на АЗС находятся на контроле у государства. Они зависят от биржевых котировок нефтепродуктов, поэтому для сдерживания их роста на оптовом рынке с 2019 года работает демпфирующий механизм. При высоких мировых ценах на нефть он позволяет держать оптовые цены на автомобильное топливо в России значительно ниже, чем в Европе. К примеру, сейчас соотношение экспортной цены марки АИ-95 и биржевой цены в России - 83,9 тыс. рублей и 54,5 тыс. рублей за тонну. Демпфер компенсирует из бюджета нефтяникам часть недополученной прибыли от экспорта, когда они поставляют бензин и дизель на внутренний рынок. Рассчитываются выплаты от уровня превышения индикативной (базовой) цены, которая устанавливается государством.

Демпфирующий механизм позволяет удерживать оптовые цены на топливо в России значительно ниже европейских

Проблема в том, что чем выше цена на нефть и слабее рубль, тем больше доля некомпенсируемой демпфером части упущенной нефтяниками прибыли. В 2021 году демпфер возвращал около 68%. В декабре вице-премьер Александр Новак заявил, что рост базовой цены для расчета демпфера в 2022 году составит 3%, а не 5%, как было запланировано. Это увеличит размер выплат в пользу НПЗ из бюджета. Также до 83% будет повышен размер компенсации. Но решение это было принято, когда баррель нефти стоил около 78 долларов, доллар - 74 рубля.

Но даже по этой формуле демпфирующей надбавки уже достаточно, чтобы полностью компенсировать наблюдаемый в первой половине января рост экспортных цен, считает руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. Однако при более существенном росте экспортной альтернативы (цен на топливо в Европе - РГ) даже новый демпфер мог бы не спасти от подорожания автобензин на оптовом рынке, отмечает она.

В текущих условиях слабый рубль - это главная угроза стабильности внутренних цен на энергоносители, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Влияние внешних площадок на внутренний рынок увеличивается благодаря реализации финального витка большого налогового маневра (снижения до нуля к 2024 году экспортной пошлины на нефть и рост НДПИ). Если не решить проблему слабого рубля, демпфирующий механизм может в полной мере не сработать, считает эксперт.

Еще одна проблема топливного рынка в низкой рентабельности работы АЗС, что особенно критично для независимых станций, которые не принадлежат крупным нефтяным компаниям. Повысить отпускные цены АЗС не могут из-за регулятора, поэтому единственный путь повысить их рентабельность - снижение цен в опте.

По данным ИГ "Петромаркет", большую часть 2021 года маржинальность работы АЗС по бензину и дизелю была отрицательной или находилась на нулевом уровне. К концу года ситуация выправилась, но сейчас маржа АЗС опять начала снижаться. По бензину она пока находится в положительной зоне (АИ-92 - 2,4 рубля, АИ-95 - 4,2 рубля с литра), а по зимнему дизельному топливу - уже в отрицательной (минус 6,7 рубля с литра).