По факту нападения на вдову певца Градского возбуждено уголовное дело

Некоторые подробности дерзкого разбойного нападения на вдову Александра Градского актрису Марину Коташенко рассказали в подмосковной полиции. История больше похожа на сюжет вестерна - "нападение на почтовую карету" - или эпизод из наших "лихих 90-х".

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что, со слов потерпевшей, она, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин. Угрожая оружием, они заставили ее проследовать к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись.

Как выяснилось, Марина Коташенко на своем "Лексусе" вместе с нападавшими приехала в особняк, расположенный в Наро-Фоминском районе, где отдала налетчикам 100 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

В прокуратуре Московской области сообщили, что поставили на контроль расследование этого уголовного дела. Оперативники ищут следы отпечатков пальцев злоумышленников, просматривают данные с близлежащих камер видеонаблюдения, собирают материалы для проведения экспертиз, опрашивают свидетелей.

Известно, что Градский хранил свои сбережения не в сейфе, а в буфете, в московской квартире в Козицком переулке. После смерти мужа вдова перевезла деньги в загородный дом. Поэтому одна из основных версий следствия - ограбление по наводке. Возможно, налетчиков навел кто-то из прислуги.

Возможно, налетчиков навел кто-то из прислуги загородного дома. Фото: Михаил Фролов / Комсомольская правда

Еще одна версия - инсценировка разбоя. Многие эксперты из правоохранительных органов, спецслужб и адвокатского сообщества нашли несколько неувязок в действиях жертвы нападения. Так, они считают, что Марина Коташенко, въезжая в охраняемый коттеджный поселок, могла бы поднять тревогу. Особенно смущает тот факт, что она обратилась в полицию спустя лишь шесть часов после нападения. Причем сама подвозила, то есть возвращала налетчиков к месту нападения, откуда они уехали на своем "Мерседесе".